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Серия А. Специя уступает Фиорентине, за первую играли пять опорников, но не Коваленко

Италия
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Опорники забивали за обеих

Серия А. Специя уступает Фиорентине, за первую играли пять опорников, но не Коваленко

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 25-й тур

Специя. "Альберто Пикко"

"Специя" - "Фиорентина" 1:2

Голы: Агудело 74 - Пьонтек 42, Амрабат 89

Нереализованный пенальти: Пьонтек 16 (стойка)

Дерби Винченцо Итальяно. Построившего "Специю" и летом со скандалом ушедшего в "Фиорентину". Где уже в полуфинале Кубка Италии, борется за Еврокубки и в лиге. Правда, в лиге результаты в последнее время были слабыми. Одна победа в шести матчах. А сегодня пришлось ехать нa компактный неудобный стадион (сам Итальяно говорил о нем) к компактной неудобной команде. Набравшей десять очков в четырёх матчах, в том числе и победу над "Миланом". К Тьяго Мотте, признанному лучшим тренером лиги в январе.

Итальяно в итоге переиграл Мотту и по игре, и по результату. "Фиорентина" полностью доминировала почти весь матч, её процент владения мячом кружил вокруг 70-ти, по ударам по воротам на 68-ой минуте вела со счетом 13:5, в итоге выиграла 21:9. Вот только удар в створ ворот к 68-ой минуте набрался лишь один. Даже пенальти, назначенный за снос Рецой Гонсалеса, Пьонтек смазал. Слишком много было беготни без мысли, без штрафной площадки и ворот. "Специя" же и вовсе за весь матч попала в створ лишь однажды.

Тем не менее, фаворит своего добился. Пьонтек нашёл свой гол. Во втором тайме после 70-ой минуты флорентийцы уже попадали в перекладину с прямого углового и закручивали в угол (Гонсалес, Проведель вытащил). Правда, потеря мяча постоянно опасно возившегося с ним опорника Амрабата привела к пропущенному. Опорник Агудело, заменивший более оборонительного опорника Салу, промчал по левому флангу и легко забил. Но Амрабат реабилитировался, получив мяч от Кабрала (также замена) и четко пробив низом издали.

"Специя" начала матч с опорниками Кивьором, Салой и Маджоре. Главными для Мотты в последнее время. Двух последних заменили опорники Агудело и Бурабия. А Виктор Коваленко остался в запасе. При том, что тренер в целом воспользовался лишь четырьмя заменами.

"Специя" 14-ая в пяти очках над зоной вылета. "Фиорентина" восьмая в одном очке позади седьмого места, а именно "Ромы".

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В статье: Серия А Фиорентина (Флоренция) Специя
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Комментарии (4)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.02.2022 в 00:30
Фиалки - круче всех!
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Дон Купер (Хмельницький)
15.02.2022 в 00:14
В Пйонтека в Бундеслізі не склалося, а фіалкам може допомогти поборотися за єврокубки. Колись багато забивав за них.
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Дон Купер (Хмельницький)
15.02.2022 в 00:03
Хтось вірить в те, що Вітя розіграється? Скільки він вже в Італії? Давно пора проявити себе, бо можуть й умовні угорці не купити.
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-1
Ramses_ua (Запоріжжя)
15.02.2022 в 00:21
Не впевнен що розіграєтся так як і Супряга,так як навідь в УПЛ було зрозуміло що вони далеко не топи тут,що вже казати за серію А.Я взагалі не розумію як на них звернули увагу -за які заслуги.Циганков так,зрозумів бы,Мудрик-так,Судаков-так,Довбик-так але ці? Хз
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+1
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