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Придется примерять на себя роль спасителя. Андреа Пирло близок к возвращению к работе

Италия
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Андрей Шевченко уже показал, что подобное может закончиться плохо

Придется примерять на себя роль спасителя. Андреа Пирло близок к возвращению к работе

Getty Images / Global Images Ukraine

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Экс-наставник "Ювентуса" Андреа Пирло может возглавить итальянскую команду "Салернитану". Специалист является главным кандидатом на данную должность. Сообщается, что 42-летний Андреа уже успел успешно провести первый этап переговоров с боссами клуба. Пирло готов подписать долгосрочный контракт, даже если команда вылетит из высшего дивизиона.

Руководство "Салернитаны" решило уволить Стефано Колантуоно после паритета с "Дженоа" (1:1). Сейчас "темно-красные" занимают последнее двадцатое место в таблице (12 очков в 23 поединках).

Напомним, 30 июля 2020 года Пирло начал тренерскую карьеру, возглавив молодежную команду "бьянконери". Однако в этой должности он проработал всего десять дней и уже 8 августа возглавил "Ювентус" как главный тренер. Пирло смог взять с коллективом Кубок Италии по итогам кампании, однако с большим трудом попал в ЛЧ, финишировав на четвертом месте в Серии А.

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В статье: Андреа Пирло Стефано Колантуоно Салернитана
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Источник:
sport.sky.it

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