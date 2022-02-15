Ничья взяла. Итоги 25-го тура Серии А

Лацио - Болонья 3:0

Эмполи - Кальяри 1:1

Дженоа - Салернитана 1:1

Торино - Венеция 1:2

Эллас Верона - Удинезе 4:0

Сассуоло - Рома 2:2

Милан - Сампдория 1:0

Наполи - Интер 1:1

Аталанта - Ювентус 1:1

Специя - Фиорентина 1:2

В 25-ом туре Серии А чувствовалось наступление решающей части сезона. Возможно, слишком рано, но ясно. Усталостью такую игру вряд ли объяснить, ведь для большинства это был лишь второй матч после перерыва. Остается думать о том, что начались стратегические игры. Скорее напоминающие традиционную Серию А, чем ту яркую и раскрепощенную, которую мы видим в последние годы. Команды играли очень осторожно, создавали немного. Пять матчей завершились вничью. В том числе и три ключевых.

"Наполи" - "Интер"

В принципе, от матча в Неаполе не могло быть слишком много ожиданий. Обычно эти непримиримые соперники выдают вязкую игру с одним-двумя мячами. 3:2 в первом круге был лишь приятным исключением. Были надежды на желание реванша "Наполи" за то поражение (о чем игроки говорили), реванша Лучано Спаллетти у "Интера", на желание порадовать болельщиков, скупивших все билеты и сопровождавших командный автобус по городу. На в кои-то веки собранный сильнейший состав и отдых команды, не игравшей в Кубке. Но не сбылись.

В первом тайме "Наполи" играл гораздо лучше соперника. В самом его начале заработал пенальти и попадал в стойку. Но в целом создал мало. Во втором тайме "Интер" уже комбинировал лучше, сразу же забил (критикуемый Эдин Джеко оформил третий гол в четырёх последних матчах во всех турнирах), но даже тогда создал еще меньше, чем соперник. Никто не рисковал.

Защитник гостей Димарко говорил о серьёзном разговоре в перерыве, помощник дисквалифицированного Симоне Индзаги Массимилиано Фаррис также отмечал положительные изменения между таймами, говорил о ментальной силе команды, о способности лишить "Наполи" энтузиазма. Спаллетти и лидер его обороны Кулибали в целом остались довольны, отмечая созданные шансы, хотя и признавая ослабление во втором тайме.

Ощущение проходного матча.

"Аталанта" - "Ювентус"

У матча в Бергамо было гораздо больше шансов не оказаться проходным. Он был более интенсивным, более интересным, с 36-ю ударами по воротам, замечательным первым голом и сверхдраматичным ответным. "Аталанте" был нужен результат после худшей серии в каденции Джан Пьеро Гасперини на этой стадии сезона - одной победы в шести матчах лиги. Плюс ещё и вылета из Кубка. "Ювентусу" должно было хотеться продлить её серии, продлить её кризис. Продлить свои серии, из девяти побед и трех ничьих в 12-ти матчах лиги и Кубка.

Такую серию удалось продлить, во второй раз за четыре дня удалось забить важнейший гол в самой концовке, то есть продемонстрировать характер. Массимилиано Аллегри очень понравилась игра его команды, и не хватало лишь точности возле ворот. Но на самом деле "Юве" провел очередной невзрачный матч против команды Топ-5, вновь проиграл такой по игре. Он ехал за ничьей. И двумя его главными героями стали защитники - автор гола Данило и "второй вратарь" Де Лихт, раз за разом бросавшийся под удары.

"Аталанта" пыталась сделать гораздо больше. Явно реабилитировалась в игровом плане. Забила сопернику, не пропускавшему 381 минуту. Но для того, чтобы забить, понадобился шедевральный удар с xG 0.02, то есть шансом забить два процента. Создать много лучших шансов она не смогла. После же матча Гасперини, как и после матча Кубка, не пожелал говорить, а спортивный директор клуба Умберто Марино вновь обрушился на арбитров. Значит, напряжение в команде, в клубе все ещё не спало и вопросы о "конце эры" не сняты.

"Милан"

Главным победителем тура был обязан стать "Милан". Он был обязан выйти на первое место, а также увеличить гандикап над пятым до 11-ти очков. Так и получилось. Хотя было очень непросто против команды, на последних двух выездах к нему на "Сан Сиро" взявшей две ничьи. Возможно, "россонери" устали, главным образом ментально, после камбека в дерби и 4:0 над "Лацио" в Кубке. Возможно, побаивались реванша бывшего тренера Марко Джампаоло и атаку его команды, которая также сделала 4:0 - в своём предыдущем матче лиги.

Быстрый гол, первый с ассиста вратаря со времен Диды в 2005-ом году, затем постоянные стычки, весьма неуверенное начало второго тайма, затем серия отличных моментов в контратаках без гола и убаюкивание игры в концовке - так прошёл этот матч. Прежде всего для "Милана" - под знаком отличной обороны, позволившей сопернику четыре удара по воротам. Стефано Пиоли гораздо больше говорил об общем пути, о дерби, о сплоченности команды, чем о самом матче.

Проходная игра, очень важная победа.

"Лацио" и "Рома"

Римские команды вновь оказались в схожей ситуации. Обе вылетели из Кубка в Милане в весьма неприятной манере. "Лацио" был раздавлен, "Рома" боролась, но пропускала в критические минуты, а затем переживала очередные выпады Жозе Моуриньо без тормозов в адрес арбитров и своих игроков. Как обе отреагировали? Следует прежде всего сказать - с желанием. Вот только у "бьянкочелести", кроме желания, есть игра, порядок. А "джаллоросси" не хватает порядка, хладнокровия и ума. Потому и пришлось спасать матч на 94-ой минуте.

"Орлы" сумели выйти на десять очков в четырёх матчах с разницей мячей 9:0 и подтвердили предположение Маурицио Сарри, что 0:4 от "Милана" был случайностью. Сделали это в отличной манере, переиграв "Болонью" без особых вариантов. Причем два гола забиты на контратаках, причём оборона отлично работала. Сарри отказался от Сарризма в пользу чуть ли не противоположного пути, и это работает. Героем матча стал вингер Дзакканьи с заработанным пенальти и дублем. Сарри даже спросили, не лепит ли из него нового Инсинье.

"Волки"? Они и вправду старались, поддержали сверхинтенсивный темп игры. Но играли неразумно, слишком индивидуально, не строили комбинации. Еще и пропустили дважды от "Сассуоло", лишеннного Скамакки и Распадори. Против десятерых за 16 минут не создали вообще ничего, кроме гола с углового. Его автор Брайан Кристанте не случайно признал, что эта ничья ничем не помогает команде, которой явно чего-то не хватает. Сам Моуриньо признал, что команде часто не хватало порядка и дисциплины и всегда не хватало качества в атаке.

Расстояние между римскими командами лишь два очка, но по уровню развития и спокойствия кажется, что гораздо больше.

Другие

"Фиорентина" также попала в такой стиль игры. Интенсивный, старательный, но без угрозы воротам и особой мысли. Ей также пришлось выгрызать результат в концовке. Разница в том, что матч в Специи проходил при полном её доминировании, она пропустила лишь из-за своей грубой ошибки. Потому логично, что Винченцо Итальяно после матча против бывшей команды остался доволен и даже заявил, что его новой команде дозволено мечтать. О Еврокубках.

Можно помечтать и "Вероне". Она разгромила "Удинезе", нанеся лишь пять ударов по воротам против 19-ти соперника. Когда Капрари и Симеоне вновь на поле (первый с голом и ассистом) - нужно ожидать голы.

А вот другим остаётся доигрывать сезон. "Сассуоло" можно простить за матч Кубка в четверг и отсутствие Распадори и Скамакки. Но "Торино", например, валится. После 12-ти очков из 15-ти возможных набрал одно из девяти. "Болонья" валится уже давно - четыре очка из 27-ми возможных. Новичок "Эмполи" слишком доволен местом в середине турнирной таблице. "Удинезе" почему-то кажется, что он также середняк.

Спать они могут, поскольку аутсайдеры недостаточно просыпаются. "Кальяри" спал целый тайм в Эмполи. Неужели подумал, что, выйдя из зоны вылета во впечатляющей манере, выполнил миссию на сезон? Вальтер Маццарри ещё и нашёл кого обвинить. "Замена главного арбитра из-за травмы сбила нас с игры во время хороших минут". "Дженоа" и "Салернитана" ни в коем случае не наиграли на победу, сделали очень мало для неё. Поэтому у вторых будет третий тренер в сезоне. Стефано Колантуоно уволен. У первых уже работает третий.

Проснулась лишь "Венеция". Устроив камбек в гостях. Хотя ведь после трех очков в десяти матчах. После отмененного гола Андреа Белотти в добавленное время из-за офсайда другого игрока. То есть и ей праздновать нечего. Разве что надеяться на новое начало, на возвращение характера. О чем и говорит тренер Паоло Дзанетти. Также он объясняет, что после раннего пропущенного решил перейти на игру с тремя центральными защитниками, как у "Торино", и разбить игру на дуэли. Новое постоянное решение?

Украинский след

Руслану Малиновскому было нужно это. Нужно было сесть на скамью запасных, чтобы встряхнуться, понять, что пора начать работать, повысить мотивацию. Кроме того, против "Ювентуса" именно такой вариант работает. Этой команде он забил четыре мяча в шести матчах. Уже три из них - после выходов на замену. Против уставших соперников его энергичность и ум особо опасны.

Причем на этот раз дело не только в шедевральном ударе, одном из лучших голов сезона, о котором восхищенно говорили и соперники после матча. А во входе в игру в целом. Увеличение темпа игры, прорывы на дриблинге, в том числе и заработанный таким прорывом голевой штрафной удар, два опаснейших паса в штрафную площадку, один из которых замкнули в перекладину - Руслан за 30 минут успел стать одним из лучших на поле.

Оценки - 7, 7.5 и даже 8. Всегда - лучшие на поле. С комплиментами и "ракете", "удару током", "золотой левой", и общему изменению игры после его выхода.

Для такого упрямого методиста как Марко Джампаоло переход с 4-3-1-2 на 3-5-2, причём не с двумя форвардами, а форвардом Капуто и опорником Сенси в атаке - тектонический сдвиг. Тем не менее, тренер решился на него. И, при том, что "Сампдория" нанесла за матч лишь четыре удара по воротам, форварда решился выпустить лишь на 73-ей минуте. Фабио Квальяреллу. Для Тьяго Мотты 4-3-3 - совершенно стандартная ситуация. Также он выпустил двух опорников на замену, и один из них забил. А всего замен использовал лишь четыре.

Удручающая ситуация для украинцев, оставшихся в запасе. Виктор Коваленко - лишь 14-ый в команде по отыгранным минутам в лиге и, судя по явной тенденции, после следующего тура станет 16-ым. А Джампаоло ждёт Себастьяна Джовинко, уже подписанного свободным агентом. Квальярелла также, скорее всего, очень скоро будет готов играть с первых минут. Сколько минут останется для Владислава Супряги?

Лучший игрок тура - Маттиа Дзакканьи ("Лацио"). Сарри лепит из него Инсинье?

Прорыв тура - "Венеция". Камбек после трех очков в десяти матчах

Разочарование тура - Топ-матчи. Не играли на победу

Лучший вратарь тура - Самир Ханданович ("Интер"). Несколько раз все же пришлось спасать

Лучший тренер тура - Паоло Дзанетти ("Венеция"). Новая жизнь с новой схемой?

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П О 1 Мілан 25 17 4 4 55 2 Інтер 24 16 6 2 54 3 Наполі 25 16 5 4 53 4 Ювентус 25 13 7 5 46 5 Аталанта 24 12 8 4 44 6 Лаціо 25 12 6 7 42 7 Рома 25 12 4 9 40 8 Фіорентина 23 11 3 9 36 9 Еллас Верона 25 10 6 9 36 10 Торіно 24 9 5 10 32 11 Емполі 25 8 7 10 31 12 Сассуоло 25 7 9 9 30 13 Болонья 24 8 4 12 28 14 Специя 24 7 5 12 26 15 Удінезе 23 5 9 9 24 16 Сампдорія 25 6 5 14 23 17 Кальярі 25 4 9 12 21 18 Венеція 24 5 6 13 21 19 Дженоа 25 1 12 12 15 20 Салернітана 23 3 4 16 13

Фото - Ansa