Пирло отказался. Салернитану возглавил экс-наставник Дженоа

"Салернитана" определилась с новым главным тренером команды. Им стал 48-летний специалист Давиде Никола, сообщает пресс-служба клуба.

Итальянец находился без работы с мая прошлого года, когда покинул "Торино". Также на протяжении своей карьеры он работал с такими клубами, как "Лумеццане", "Ливорно", "Бари", "Кротоне", "Удинезе" и "Дженоа".

Ранее сообщалось, что руководство "темно-красных" предложило возглавить команду Андреа Пирло.

На данный момент "Салернитана" занимает последнее, двадцатое место в таблице Серии А (13 очков в 23 поединках).