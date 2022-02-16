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Пирло отказался. Салернитану возглавил экс-наставник Дженоа
Боссы "темно-красных" определились с новым наставником
Фото: facebook.com/USSalernitanaOfficialPage
"Салернитана" определилась с новым главным тренером команды. Им стал 48-летний специалист Давиде Никола, сообщает пресс-служба клуба.
Итальянец находился без работы с мая прошлого года, когда покинул "Торино". Также на протяжении своей карьеры он работал с такими клубами, как "Лумеццане", "Ливорно", "Бари", "Кротоне", "Удинезе" и "Дженоа".
???????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????? @DavideNicolaOff! ????????#macteanimo #forzagranata #uss1919 pic.twitter.com/rBKrM89cUz— US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) February 15, 2022
Ранее сообщалось, что руководство "темно-красных" предложило возглавить команду Андреа Пирло.
На данный момент "Салернитана" занимает последнее, двадцатое место в таблице Серии А (13 очков в 23 поединках).
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