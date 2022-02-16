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Пирло отказался. Салернитану возглавил экс-наставник Дженоа

Италия
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Боссы "темно-красных" определились с новым наставником

Пирло отказался. Салернитану возглавил экс-наставник Дженоа

Фото: facebook.com/USSalernitanaOfficialPage

Новина українською

"Салернитана" определилась с новым главным тренером команды. Им стал 48-летний специалист Давиде Никола, сообщает пресс-служба клуба.

Итальянец находился без работы с мая прошлого года, когда покинул "Торино". Также на протяжении своей карьеры он работал с такими клубами, как "Лумеццане", "Ливорно", "Бари", "Кротоне", "Удинезе" и "Дженоа".

Ранее сообщалось, что руководство "темно-красных" предложило возглавить команду Андреа Пирло.

На данный момент "Салернитана" занимает последнее, двадцатое место в таблице Серии А (13 очков в 23 поединках).

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В статье: Салернитана Давиде Никола
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Источник:
ussalernitana1919

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