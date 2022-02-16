Барселона интересуется основным защитником Наполи

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали может переехать в чемпионат Испании, пишет La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, сенегалец может продолжить карьеру в составе "Барселоны". Также туринский "Ювентус" пристально следит за развитием событий вокруг игрока.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 20 матчах за "Наполи" в итальянской Серии А и Лиге Европы, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.