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Барселона интересуется основным защитником Наполи

Италия
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Каталонцы хотят усилить линию защиты

Барселона интересуется основным защитником Наполи

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали может переехать в чемпионат Испании, пишет La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, сенегалец может продолжить карьеру в составе "Барселоны". Также туринский "Ювентус" пристально следит за развитием событий вокруг игрока.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 20 матчах за "Наполи" в итальянской Серии А и Лиге Европы, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.

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В статье: Барселона Наполи (Неаполь) Калиду Кулибали
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