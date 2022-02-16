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Форвард Наполи рискует пропустить матч с Барселоной
Он получил травму
Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен получил травму. Как пишет журналиста Джакомо Якобеллиса, 23-летний нигериец почуствовал мышечный дискомфорт во время тренировки и сегодня не тренировался с командой.
Форвард поедет в Испанию на матч с "Барселоной" вместе с командой, но его участие в игре находится под вопросом.
В текущем сезоне Серии А на счету Осимхена 15 матчей, в которых забил шесть мячей.
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