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Кто из известных футболистов играл за Наполи? Квиз

Италия
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На 30 игроков у вас есть четыре минуты

Кто из известных футболистов играл за Наполи? Квиз

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 17 февраля, стартует плей-офф Лиги Европы. В одном из матчей 1/16 финала "Барселона" на "Камп Ноу" будет принимать "Наполи".

Перед этим противостоянием мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных футболистов, выступавших за неаполитанский клуб. У вас есть четыре минуты и тридцать игроков. Вам нужно ответить, играл ли тот или иной игрок за "Наполи".

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В статье: Наполи (Неаполь) квиз от UA-Футбол
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