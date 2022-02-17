Кто из известных футболистов играл за Наполи? Квиз

Сегодня, 17 февраля, стартует плей-офф Лиги Европы. В одном из матчей 1/16 финала "Барселона" на "Камп Ноу" будет принимать "Наполи".

Перед этим противостоянием мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных футболистов, выступавших за неаполитанский клуб. У вас есть четыре минуты и тридцать игроков. Вам нужно ответить, играл ли тот или иной игрок за "Наполи".