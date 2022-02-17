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Кто из известных футболистов играл за Наполи? Квиз
На 30 игроков у вас есть четыре минуты
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 17 февраля, стартует плей-офф Лиги Европы. В одном из матчей 1/16 финала "Барселона" на "Камп Ноу" будет принимать "Наполи".
Перед этим противостоянием мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных футболистов, выступавших за неаполитанский клуб. У вас есть четыре минуты и тридцать игроков. Вам нужно ответить, играл ли тот или иной игрок за "Наполи".
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