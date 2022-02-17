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Убийственный скорпион. ВИДЕО эффектного гола из матча итальянской Серии В
Златан одобряет
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В карьере Этторе Глиоцци есть один матч на уровне Серии А – в сезоне 2013/2014 он дебютировал в составе "Сассуоло". Однако удержаться на элитном уровне форвард не смог и начал свое большое путешествие по низшим дивизионам Италии. Лига Про, Серия С, сейчас он играет в Серии В за "Комо". В среду, 16 февраля, он, очевидно, забил свой лучший гол в карьере.
Его команда играла на выезде с "Фрозиноне". И именно Глиоцци открыл счет в середине первого тайма так называемым "ударом скорпиона". Это был седьмой гол Этторе в текущем чемпионате. Хозяева быстро сравняли, но все же "Комо" победил – 1:2.
Che dite, abbiamo il gol dell'anno - VOLUME 2— Lega B (@Lega_B) February 17, 2022
Ettore Gliozzi
#SerieBKT pic.twitter.com/ohd4qtNZwz
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