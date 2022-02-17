Убийственный скорпион. ВИДЕО эффектного гола из матча итальянской Серии В

В карьере Этторе Глиоцци есть один матч на уровне Серии А – в сезоне 2013/2014 он дебютировал в составе "Сассуоло". Однако удержаться на элитном уровне форвард не смог и начал свое большое путешествие по низшим дивизионам Италии. Лига Про, Серия С, сейчас он играет в Серии В за "Комо". В среду, 16 февраля, он, очевидно, забил свой лучший гол в карьере.

Его команда играла на выезде с "Фрозиноне". И именно Глиоцци открыл счет в середине первого тайма так называемым "ударом скорпиона". Это был седьмой гол Этторе в текущем чемпионате. Хозяева быстро сравняли, но все же "Комо" победил – 1:2.