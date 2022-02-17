  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Убийственный скорпион. ВИДЕО эффектного гола из матча итальянской Серии В
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Убийственный скорпион. ВИДЕО эффектного гола из матча итальянской Серии В

Италия
(1 голосов)

Златан одобряет

Убийственный скорпион. ВИДЕО эффектного гола из матча итальянской Серии В

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В карьере Этторе Глиоцци есть один матч на уровне Серии А – в сезоне 2013/2014 он дебютировал в составе "Сассуоло". Однако удержаться на элитном уровне форвард не смог и начал свое большое путешествие по низшим дивизионам Италии. Лига Про, Серия С, сейчас он играет в Серии В за "Комо". В среду, 16 февраля, он, очевидно, забил свой лучший гол в карьере.

Его команда играла на выезде с "Фрозиноне". И именно Глиоцци открыл счет в середине первого тайма так называемым "ударом скорпиона". Это был седьмой гол Этторе в текущем чемпионате. Хозяева быстро сравняли, но все же "Комо" победил – 1:2.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: лучшие голы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...