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Бонуччи не поможет своей команде в ближайшем матче

Италия
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Игрок травмировался

Бонуччи не поможет своей команде в ближайшем матче

Новина українською

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи пропустит из-за травмы матч 26-го тура чемпионата Италии против "Торино", об этом пишет Football Italia со ссылкой на главного тренера "бьянконери" Массимилиано Аллегри. Напомним, встреча состоится 18 февраля.

Специалист также отметил, что 34-летний центрбек остается под вопросом на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Вильярреала". Этот поединок состоится 22 февраля.

В нынешнем сезоне Бонуччи сыграл 16 матчей и забил 3 гола в Серии А.

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В статье: Леонардо Бонуччи Ювентус (Турин)
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