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Один из лучших игроков в истории футбола. Сегодня празднует юбилей Роберто Баджо

Италия
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"Рафаэль" своего времени

Один из лучших игроков в истории футбола. Сегодня празднует юбилей Роберто Баджо

Getty Images / Global Images Ukraine

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Роберто Баджо родился 18 февраля 1967-го в Кальдоньо (Венеция, Италия). Сегодня бывшему футболисту исполняется 55 лет. Он выступал на позициях оттянутого нападающего и атакующего полузащитника. Спортивную карьеру (1982 – 2004) провел в Италии, где играл за клубы "Виченца", "Фиорентина", "Ювентус", "Милан", "Болонья", "Интер" и "Брешиа". Играл за сборную Италии на чемпионатах мира 1990, 1994 и 1998 года.

Баджо – лучший игрок мира и Европы 1993 года, победитель Кубка УЕФА 1992/93, серебряный призер ЧМ-1994, бронзовый призер ЧМ-1990, двукратный чемпион Италии, а также обладатель Кубка страны. Единственный итальянский футболист, забивавший мячи на трех Мундиалях.

По результатам интернет-опроса, проведенного ФИФА в 2000 году, занял 4-е место в списке лучших игроков XX столетия (после Марадоны, Пеле и Эйсебио). В 2004 году вошел в список "ФИФА 100".

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