Ювентус - Торино. Анонс и прогноз матча Серии А на 18.02.2022

Туринское дерби - наиболее предсказуемое, наиболее вводящее в отчаяние. Для одной из команд. Сколько бы "Торино" ни старался, как бы хорошо ни играл, ни атаковал, он всегда пропустит в концовке и потеряет результат. Обычно потеряет ничью. Из 15-ти последних очных матчей в десяти "Ювентус" забивал после 81-ой минуты, в 12-ти выиграл, три свел вничью. "Торо" не побеждал на стадионе соседей с 1995-го года, а на каком-либо - с 2015-го. Есть ли предпосылки для изменений сегодня?

18 февраля. 21:45. Серия А. 26-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Торино"

Главный арбитр: Давиде Масса

"Юве" сейчас в хорошем настроении. После всего 15-ти очков в первых 11-ти турах лиги он набрал 31 в 14-ти. Лучший результат в лиге за эти 14. В 11-ти последних матчах Серии А не проигрывал, выиграв и не пропустив в семи из них, дошёл до полуфинала Кубка. В последних четырёх в лиге пропустил лишь один мяч - от шедеврального штрафного Руслана Малиновского. В том матче и сразу перед этим в Кубке забивал решающие голы на последних минутах. Массимилиано Аллегри доволен развитием команды.

Правда, уровень её игры по-прежнему оставляет желать лучшего. Особенно - против Топ-команд. В таких матчах, в том числе и в Бергамо, она преимущественно оборонялась, за что получила немалые порции критики. Да и в матчах дома против "Вероны" и "Сассуоло" - команд уровня "Торино" - теряла преимущество на довольно долгие отрезки, позволяла соперникам комбинировать и создавать. В конце концов, четыре из 11-ти матчей лиги завершились вничью. В домашней таблице лиги она всего лишь восьмая.

Аллегри заявляет, что и такие результаты важны, поскольку могут решить судьбу сезона. Прежде всего рад тому, что команда работает вместе, чувствует себя как команда. Но болельщики и эксперты не настолько довольны. Да и сам он говорит, что "оптимистичен - не значит счастлив".

"Торино" также не счастлив. После 12-ти очков в пяти турах он набрал лишь одно в трех против "Сассуоло", "Удинезе" и "Венеции". Последней, команде из зоны вылета, позволив совершить камбек. Он на десятом месте, явно обрастает мясом под руководством Ивана Юрича, но все ещё сырой. Сам Юрич признает, что все ещё много нервов вокруг клуба, много аномалий. Жалуется на пустые трибуны "Олимпико". И на недостаток характера. "Мы потеряли много очков, когда думали, что сделали достаточно". Середняк.

В этих дерби чаще всего вязкая борьба с минимумом голов. Шесть из восьми последних "Ювентус" выиграл без пропущенных, четыре из них - со счетом 1:0. Правда, бывали и 2:2, 4:1, 2:1. Но от команд Юрича и особенно Аллегри ожидания голов невелики. "Торо" будет играть смело. И пропускать контратаки. Последние пять матчей грандам - этому же "Юве", а также "Наполи", "Роме", "Милану" и "Интеру" - он проиграл со счетом 1:0, причём четыре последних - в гостях и при смелой неприятной для соперника игре.

Аллегри говорит о "настоящей душе, которую Юрич вернул "Торо", о третьей подряд встрече с командой из орбиты Джан Пьеро Гасперини ("Верона", "Аталанта"), то есть мощной и интенсивной, и потому очень сложной. Сам же Юрич требует "правильную энергию и не бояться играть в свою игру". Но и ожидаемо признает, что будут изменения.

Кадры

"Ювентус" уже не впервые за последние месяцы остался без Бонуччи и Кьеллини. Также дисквалифицирован Данило, автор спасительного гола в Бергамо. Аллегри уже объявил, что справа в обороне сыграет Куадрадо. Что вместе с травмой Бернардески освобождает место для супертрио в атаке. Хотя он говорил и о Мойзе Кене. Возможно, молодой форвард подвинет Морату в преддверии матча Лиги Чемпионов против "Вильярреала". Локателли и Закария выйдут в центре поля, рядом с ними - Рабио, МакКенни или Артур.

У "Торино" возвращается Андреа Белотти, пропустивший уже 14 матчей в сезоне. Юрич заявляет, что он готов играть. Если нет - Санабрия готов. Также вернулись после дисквалификации опорники Мандрагора и Лукич, а вот другие опорники Прат и Побега под вопросом. Последний с его подключениями в штрафную и Брекало с его дриблингом и скоростью опасны в атаке. Как и латерали в схеме 3-4-2-1 Синго, Айна или Войвода. Первые двое - двужильные игроки, постоянно в движении и единоборствах.

Кроме Белотти, особое внимание вызывает центральный защитник Глейсон Бремер. Трансферная цель всех грандов, в том числе и самого "Ювентуса". На вопрос о нем Аллегри отказался отвечать. Его дуэль с Душаном Влаховичем должна быть наиболее интересной сегодня. Против "Вероны" и "Сассуоло" серб делал голы, но против "Аталанты" исчез. Что будет против "Торино" и его бразильца?

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Ругани, Де Лихт, Де Шильо, Локателли, Закария, МакКенни, Дибала, Влахович, Мората

"Торино": В. Милинкович-Савич, Зима, Бремер, Родригес, Синго, Мандрагора, Лукич, Войвода, Побега, Брекало, Белотти

Прогноз: Ювентус - Торино 1:0

"Ювентус" играет неидеально. В том числе и дома. Но результат добывает. А в дерби "Торино" всегда сопротивляется, но в итоге ломается. В гостях в целом он в нынешнем сезоне играет слабо, предпоследний в гостевой таблице лиги. Поборется и сегодня, доставит немало неприятностей сопернику. Но в итоге, скорее всего, вновь проиграет. Почему 1:0? Наиболее популярный результат в очных матчах. Да и сегодня ведь встретятся третья с четвёртой обороной лиги и лишь 11-ая с 13-ой атакой.