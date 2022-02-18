Аталанту может купить американский холдинг

Американский холдинг Kohlberg Kravis Roberts близок к покупке 80% акций "Аталанты" за 350 миллионов евро, сообщает Николо Скира. Сделка состоится в ближайшие недели.

#Atalanta verso la cessione al fondo americano KKR per €350M che rileverebbe l'80% delle quote del club. La famiglia Percassi manterrebbe quote di minoranza e gestirà club nella passaggio che avverrà nelle prossime settimane. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 18, 2022

Семья Перкасси продолжит управлять клубом в течении переходного периода, а также сохранит в своих владениях миноритарный пакет акций – 20%.

Холдинг KKR – фонд частных инвестиций, который был основан в 1976 году. На 2018 год активы холдинга оценивались в 107 миллиардов евро.

"Аталанта" идет 5 в Серии А, набрав 44 очка после 24 туров.