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Аталанту может купить американский холдинг
Текущие владельцы сохранят у себя миноритарный пакет акций
Фото: twitter.com/Atalanta_BC
Американский холдинг Kohlberg Kravis Roberts близок к покупке 80% акций "Аталанты" за 350 миллионов евро, сообщает Николо Скира. Сделка состоится в ближайшие недели.
#Atalanta verso la cessione al fondo americano KKR per €350M che rileverebbe l'80% delle quote del club. La famiglia Percassi manterrebbe quote di minoranza e gestirà club nella passaggio che avverrà nelle prossime settimane. #calciomercato— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 18, 2022
Семья Перкасси продолжит управлять клубом в течении переходного периода, а также сохранит в своих владениях миноритарный пакет акций – 20%.
Холдинг KKR – фонд частных инвестиций, который был основан в 1976 году. На 2018 год активы холдинга оценивались в 107 миллиардов евро.
"Аталанта" идет 5 в Серии А, набрав 44 очка после 24 туров.
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