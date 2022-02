Аталанту может купить американский холдинг

Американский холдинг Kohlberg Kravis Roberts близок к покупке 80% акций "Аталанты" за 350 миллионов евро, сообщает Николо Скира. Сделка состоится в ближайшие недели.

#Atalanta verso la cessione al fondo americano KKR per €350M che rileverebbe l'80% delle quote del club. La famiglia Percassi manterrebbe quote di minoranza e gestirà club nella passaggio che avverrà nelle prossime settimane. #calciomercato