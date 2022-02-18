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Аталанту может купить американский холдинг

Италия
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Текущие владельцы сохранят у себя миноритарный пакет акций

Аталанту может купить американский холдинг

Фото: twitter.com/Atalanta_BC

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Американский холдинг Kohlberg Kravis Roberts близок к покупке 80% акций "Аталанты" за 350 миллионов евро, сообщает Николо Скира. Сделка состоится в ближайшие недели.

Семья Перкасси продолжит управлять клубом в течении переходного периода, а также сохранит в своих владениях миноритарный пакет акций – 20%.

Холдинг KKR – фонд частных инвестиций, который был основан в 1976 году. На 2018 год активы холдинга оценивались в 107 миллиардов евро.

"Аталанта" идет 5 в Серии А, набрав 44 очка после 24 туров.

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В статье: Аталанта (Бергамо) KKR
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