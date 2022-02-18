Серия А. Ювентус - Торино 1:1. Когда аутсайдер разочарован

Серия А. 26-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Торино" 1:1

Голы: Де Лихт 13 - Белотти 62

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Де Лихт, Сандро, Лука Пеллегрини (Де Шильо 46), Локателли (Артур 74), Закария, Рабио, Дибала (МакКенни 54), Влахович (Кен 74), Мората

"Торино": В. Милинкович-Савич, Джиджи, Бремер (Буонджорно 90), Родригес, Синго (Ансальди 80), Мандрагора, Лукич, Войвода, Побега, Брекало (Пьяца 75), Белотти (Санабрия 79)

Предупреждения: Куадрадо 73 - Лукич 82, Мандрагора 90

Главный арбитр: Давиде Масса

Туринское дерби - наиболее предсказуемое в Серии А, если не в лигах Топ-5. "Торино" всегда старается, ложится костьми, играет прилично, даже не хуже соперника. Однако всегда проигрывает, еще и пропуская в концовке. Из предыдущих 15-ти очных матчей проиграл 12, три сведя вничью. В десяти из них пропустил после 81-ой минуты. В том числе и в нынешнем сезоне. После того 0:1 он еще и проиграл с точно с тем же счетом "Наполи", "Роме", "Интеру" и "Милану". Вновь играя очень прилично, но не забивая. И сегодня, казалось, не судьба.

Похоже, "Ювентус" думал точно также. Что соперник в итоге, как всегда, привезет себе голы сам. Такие ощущения усилились после раннего гола. Первый удар по воротам как раз нанесли "гранатовые". Но затем опасную контратаку Рабио завершил чуть неточным ударом, а угловой Куадрадо Де Лихт замкнул головой в упор. И на этом инициатива "бьянконери" закончилась. Своими силами забивать они больше не собирались. А соперник в этом деле казался бессильным. Вот и получили игру, которую можно было ожидать от 11-ой и 13-ой атак лиги.

Впрочем, "Торо" не прекращал старания. Матч он завершил с 54-ю процентами владения мячом, играл агрессивно, пытался давить. По ударам по воротам к 83-ей минуте также опережал. Начало второго тайма уже получилось активным. Мандрагора внешней стороной стопы закручивал под перекладину (Щесны), внутренней чуть не попал под дальнюю стойку. Белотти, не игравшему в стартовом составе из-за травм 2.5 месяца, повезло больше. Брекало прорвался, навесил слева, Андреа пробил слета. По центру, но Щесны не справился.

Как отреагировал "Ювентус"? По-прежнему ждал подарков от соперника. В последовавшие 19 минут не пробивал по воротам вообще, а скорее даже прижимался к своим. Замены Массимилиано Аллегри начал производить лишь через 12 минут после гола (не считая замен Пеллегрини и Дибалы из-за травм), и они абсолютно ничем не помогли. Лишь после 85-ой минуты удалось устроить подобие финального штурма, и возникали ощущения очередного упущенного матча "Торино" в концовке. Но его вратарю в итоге даже не пришлось отбивать мячи.

"Ювентус" подошел к дерби спустя рукава, играл крайне апатично, ничего не создал с игры. Дибала, Мората и Влахович совершенно не влияли на игру. Учитывая, что не играл в середине недели, то есть отдохнул, оправданий такой игре нет. Тем более - дома против команды, которая по гостевым показателям лишь 19-ая в лиге. Как результат - ничья в третьем из четырех последних матчей Серии А и угроза потерять четвертое место в случае победы "Аталанты". А "Торино" заслужил компенсацию за все предыдущие разочарования против грандов.