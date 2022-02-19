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Ибрагимович: Хотел бы в будущем стать актером

Италия
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Ибрагимович: Хотел бы в будущем стать актером

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал свое ближайшее будущее и планы после карьеры:

“В скором времени я вернусь на поле, это точно. Я уверен во всём, что делаю. Как далеко зайду, я не знаю, но всегда стараюсь идти напролом. Зачем быть обычным, если можешь быть сильнее?

Что касается будущего, мне любопытны некоторые вещи. Например, я хотел бы стать актёром. Хочу заниматься тем, что вызывает выброс адреналина. Но ничто не будет похоже на футбол. Мне придётся что-то изменить в жизни. У меня много проектов, но сейчас я сосредоточен на футбольной деятельности. Когда вернусь, я снесу стадион”, - сказал Ибрагимович.

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Напомним, что Златан с 23-го января находится в лазарете - тогда шведа заменили на 23-й минуте матча против "Ювентуса" из-за травмы ахилла. В этом сезоне на его счету восемь голов и два ассиста в 15 встречах чемпионата Италии. Также он провел четыре поединка в Лиге чемпионов, однако результативными действиями не отличался.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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Источник:
football-italia

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fato43
19.02.2022 в 10:49
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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