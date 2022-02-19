Ибрагимович: Хотел бы в будущем стать актером

Нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал свое ближайшее будущее и планы после карьеры:

“В скором времени я вернусь на поле, это точно. Я уверен во всём, что делаю. Как далеко зайду, я не знаю, но всегда стараюсь идти напролом. Зачем быть обычным, если можешь быть сильнее?

Что касается будущего, мне любопытны некоторые вещи. Например, я хотел бы стать актёром. Хочу заниматься тем, что вызывает выброс адреналина. Но ничто не будет похоже на футбол. Мне придётся что-то изменить в жизни. У меня много проектов, но сейчас я сосредоточен на футбольной деятельности. Когда вернусь, я снесу стадион”, - сказал Ибрагимович.