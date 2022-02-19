Официально: Владелец Аталанты достиг договоренности о продаже 55% клуба

Владелец "Аталанты" из Бергамо Антонио Перкасси достиг договоренности о продаже 55% клуба группе инвесторов, возглавляемой Стивеном Пальюкой, совладельцем "Бостон Селтикс".

Пальюка станет сопредседателем клуба, Перкасси же сохранит за собой кресла председателя и президента, как сообщает официальный сайт клуба . Также он останется лицом, владеющим наибольшей частью клуба лично.

"Аталанта" стала уже седьмым клубом Серии А, частью которого владеет компания из США. Другие команды с американскими владельцами: "Милан", "Фиорентина", "Рома", "Дженоа", "Специя" и "Венеция".