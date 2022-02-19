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Официально: Владелец Аталанты достиг договоренности о продаже 55% клуба

Италия
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Покупатель является совладельцем Бостон Селтикс

Официально: Владелец Аталанты достиг договоренности о продаже 55% клуба

Фото: 112.International

UA-Футбол
Новина українською

Владелец "Аталанты" из Бергамо Антонио Перкасси достиг договоренности о продаже 55% клуба группе инвесторов, возглавляемой Стивеном Пальюкой, совладельцем "Бостон Селтикс".

Пальюка станет сопредседателем клуба, Перкасси же сохранит за собой кресла председателя и президента, как сообщает официальный сайт клуба. Также он останется лицом, владеющим наибольшей частью клуба лично.

"Аталанта" стала уже седьмым клубом Серии А, частью которого владеет компания из США. Другие команды с американскими владельцами: "Милан", "Фиорентина", "Рома", "Дженоа", "Специя" и "Венеция".

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В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А
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