Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Владелец Аталанты достиг договоренности о продаже 55% клуба
Покупатель является совладельцем Бостон Селтикс
Фото: 112.International
Владелец "Аталанты" из Бергамо Антонио Перкасси достиг договоренности о продаже 55% клуба группе инвесторов, возглавляемой Стивеном Пальюкой, совладельцем "Бостон Селтикс".
Пальюка станет сопредседателем клуба, Перкасси же сохранит за собой кресла председателя и президента, как
"Аталанта" стала уже седьмым клубом Серии А, частью которого владеет компания из США. Другие команды с американскими владельцами: "Милан", "Фиорентина", "Рома", "Дженоа", "Специя" и "Венеция".
Популярное сейчас
- Венгерский клуб заплатит за аренду игрока Динамо менее 100 тысяч евро
- Пидручный прокомментировал результаты Олимпийских игр 2022
- Картушов перешел в Металлист, канадский новичок Черноморца. Главные новости за 18 февраля
- Экс-игрок Ювентуса: Мне нравится, как Малиновский двигается по полю
- Красотка дня. Роскошная девушка лидера обороны мадридского Реала. ФОТО
- Командная работа. Жены и девушки футболистов Реала весело проводят время в дорогом ресторане. ФОТО