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Серия А. Дубль Квальяреллы упрятывает Супрягу в запас ещё глубже
"Сампдория" идёт неплохо
Getty Images / Global Images Ukraine
Серия А. 26-й тур Генуя. "Луиджи Феррарис" "Сампдория" - "Эмполи" 2:0 Голы: Квальярелла 14, 29 С Марко Джампаоло "Сампдория" явно воспряла. И в игровом плане, и в плане энтузиазма болельщиков, и в плане результатов. 0:1 от "Специи" можно списать на раскачку, затем же состоялся разгром "Сассуоло" со счетом 4:0, почётное поражение от "Милана", а теперь и победа над "Эмполи", бывшей командой Джампаоло, которая, как он заявил, семь лет назад "спасла его от Серии С". После 0:1 от "Милана" "Дорию" критиковали разве что за нулевой креатив, лишь четыре удара по воротам. Но сегодня вернулся Фабио Квальярелла. 39-летний форвард не забивал 139 дней, никак не мог выйти на 100 голов за клуб. Никак не мог забить 180-ой гол за все клубы в Серии А и выйти в Топ-13 ее лучших бомбардиров в истории. Сегодня получилось. Вначале Кандрева отдал, и Фабио с непростого угла пробил низом в дальний. Затем подработал мяч с прострела Берешински и пробил с полулета. После него и другой форвард Капуто прорывался и проверял вратаря. "Эмполи" же между голами лишь огрызался. Байрами проверял Фальконе, Журковски бил выше с очень хорошей позиции. Во втором тайме на поле уже было тихо. "Дория" очень уверенно усыпляла игру. А это также признак прогресса. Джампаоло также жаловался на раздутость состава. Что хочет состав не из 25-ти человек, а 20-ти, что не привык к пяти заменам, что с ними футбол слишком изменился. Также он вспомнил о том, как журналисты называли его Талибаном за тактический фундаментализм, заявляя, что теперь приходится менять схемы и меняться. Сегодня он в целом выполнил четыре замены, в частности, в третьем матче подряд заменил форварда на более оборонительного игрока. Квальяреллу на правого защитника Конти. Владислав Супряга остался в запасе. "Сампдория" поднимается на 14-ое место в пяти очках над зоной вылета. "Эмполи", несмотря на девятый матч без побед подряд, все ещё 11-ый в десяти.
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Комментарии (4)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
19.02.2022 в 18:32
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alex 66 (Кременчук)
19.02.2022 в 18:21
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eugene (планета Земля)
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royalstas (Вінниця)
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