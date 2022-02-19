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Мхитарян может перейти в Динамо Москва

Италия
(1 голосов)

Генрих также интересен еще одному клубу из России

Мхитарян может перейти в Динамо Москва

Фото: Daily Advent

UA-Футбол
Новина українською

Игрок "Ромы" Генрих Мхитарян интересен "Динамо Москва". Контракт армянина истекает уже этим летом, и клуб РПЛ может подписать игрока в качестве свободного агента, как сообщает РБ Спорт. Спортивный директор московского "Динамо" Желько Бувач работал с Мхитаряном, когда тот играл за "Боруссию Дортмунд". Также игрок интересен еще одному клубу РПЛ.

Ранее Генрих выступал за "Пюник", "Металлург Донецк", "Шахтер Донецк", "Боруссию Дортмунд", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал". За "горняков" он отыграл 106 матчей, в которых забил 44 мяча и сделал 23 голевых передачи.

В этом сезоне Мхитарян сыграл за "Рому" в 24 матчах Серии А, забил 3 гола и отдал 5 ассистов.

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В статье: Генрих Мхитарян Динамо (Москва) Рома (Рим)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.02.2022 в 19:50
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