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Мхитарян может перейти в Динамо Москва
Генрих также интересен еще одному клубу из России
Фото: Daily Advent
Игрок "Ромы" Генрих Мхитарян интересен "Динамо Москва". Контракт армянина истекает уже этим летом, и клуб РПЛ может подписать игрока в качестве свободного агента, как сообщает РБ Спорт. Спортивный директор московского "Динамо" Желько Бувач работал с Мхитаряном, когда тот играл за "Боруссию Дортмунд". Также игрок интересен еще одному клубу РПЛ.
Ранее Генрих выступал за "Пюник", "Металлург Донецк", "Шахтер Донецк", "Боруссию Дортмунд", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал". За "горняков" он отыграл 106 матчей, в которых забил 44 мяча и сделал 23 голевых передачи.
В этом сезоне Мхитарян сыграл за "Рому" в 24 матчах Серии А, забил 3 гола и отдал 5 ассистов.
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