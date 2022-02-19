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Серия А. Малыши Моуриньо спасают его от домашнего поражения

Италия
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Стакан "Ромы" наполовину полон или пуст?

Серия А. Малыши Моуриньо спасают его от домашнего поражения

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 26-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Эллас Верона" 2:2

Голы: Вольпато 65, Бове 84 - Барак 5, Тамез 20

"Рома": Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Кумбулла, Винья (Залевски 46), Мейтленд-Найлс (Бове 78), Кристанте, Оливейра (Верету 46), Лоренцо Пеллегрини, Афена-Гьян (Вольпато 62), Абрахам

"Эллас Верона": Монтипо, Казале (Депаоли 56), Гюнтер, Чеккерини (Шутало 78), Фараони, Илич, Тамез (Рецос 79), Лазович, Барак, Капрари (Лазанья 64), Симеоне (Бесса 64)

Предупреждения: Лоренцо Пеллегрини 38, Оливейра 39, Карсдорп 69 - Казале 16, Гюнтер 90

Два поражения, две победы, два поражения, две победы, одно очко в трех матчах, две победы, две ничьи. Так "Рома" идет в лиге с октября. Причем каждая неудачная мини-серия сопровождается яростными атаками Жозе Моуриньо на арбитров и собственных игроков. После вылета из Кубка от "Интера" он обвинил подопечных в полной бесхарактерности в весьма жестких выражениях. А это вызвало бурю. Даже капитан Лоренцо Пеллегрини намекнул, что команде нужна тишина и что множество желтых и красных карточек - не заговор, а вина игроков.

На слова Моуриньо она в плане характера, в принципе, ответила против "Сассуоло", играя весьма энергично и вырвав ничью в добавленное время. Однако качество игры по-прежнему было низким. А сегодня еще и желание исчезло на целый тайм. Первый, в котором был нанесен лишь один удар по воротам. Тогда "волки" выглядели просто "мертвыми". Даже на фоне "Вероны", которая просто играла жестко и смело, угрожала воротам лишь трижды. И потеря хозяевами девяти игроков из-за травм и болезней не может служить оправданием безразличия.

Капрари прорвался справа на пятой минуте, прострелил, Патрисиу прервал плохо, и Барак в падении забил свой десятый гол в сезоне. Пеллегрини ответил мощным ударом издали. Но его Монтипо отбил четко. А вскоре Илич отдал вразрез, Капрари прострелил слева, и Тамез забил. Слишком легко.

Во втором тайме "Рома" играла уже совсем иначе. Моуриньо бросил в бой юношей, и они точно добавили энергии. А "Верона" начала уходить в глухую оборону, меняла форварда на полузащитника, полузащитника на защитника. Играли хозяева вовсе не блестяще, но настойчиво. Перехватывали мячи. Верету (также замена) замкнул заброс слета чуть неточно. Угловой выбили плохо, и 18-летний Вольпато хлестко пробил левой низом. 19-летний Бове вроде бы простреливал, но вдруг пробил в ближний угол. Для обоих это первый гол во взрослой карьере.

Финальный штурм римлян был весьма мощным, и веронцы отбивались с трудом. Хотя Монтипо же в итоге не работал. А Моуриньо был удален за ненужные слова в адрес арбитра.

Порицать "Рому" за позорный первый тайм и за плохое построение игры, критиковать за третий матч лиги без побед подряд и упущенную возможность вернуться в борьбу за четвертое место? Или же хвалить за проявленный характер уже во втором матче подряд, за найденные решающие замены при девяти вылетевших игроках? За будущее в лицах Вольпато и Бове? Свисток на перерыв болельщики встретили оглушительным свистом, финальный - почти овацией. Типичная "Рома".

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В статье: Жозе Моуриньо Серия А Рома (Рим) Эллас Верона
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