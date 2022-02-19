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Рома - Верона 2:2. Обзор матча, видео голов
Рома - Верона ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 19.02.2022 ⋇ Серия А на UA-Футбол
"Рома" борется смело, но отваги не всегда достаточно для успеха. Еще нужны мастерство, сыгранность, меткость и так далее. В поединке против "Вероны" римляне проигрывали 0:2 уже на двадцатой минуте, но сумели уйти от поражения благодаря двум поздним голам. Трудно сказать, как оценит эту игру Жозе Моуринью. Возможно, снова по-философски.
Смотрите, как развивались события в поле, в видеообзоре матча 26-го тура Серии А.
Серия А. 26-й тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Эллас Верона" 2:2
Голы: Вольпато 65, Бове 84 - Барак 5, Тамез 20
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