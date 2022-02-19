Моуриньо удалили в конце матча Ромы. Видео

Тренера "Ромы" Жозе Моуриньо удалили в конце матча против "Вероны". Коуч неоднократно протестовал против решений судьи. У рефери кончилось терпение в концовке матча, когда Жохе изобразил рукой жест "телефона".

Jose Mourinho has been sent off for Roma again this season! ????



He's lost his cool in stoppage time! pic.twitter.com/WAH20txnQd — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 19, 2022

В этом сезоне у "Ромы" неоднократно возникали проблемы с судьями. Моуриньо же постоянно намекает на то, что клуб "считается маленьким" теми, у кого есть власть.

Матч против "Вероны" закончился ничьей со счетом 2:2. "Рома" идет на 7 месте в таблице Серии А, отставая от шестого "Лацио" на одно очко, сыграв на один матч больше.