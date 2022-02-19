Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Моуриньо удалили в конце матча Ромы. Видео
Судья не выдержал давления со стороны Жозе
Фото: Football Italia
Тренера "Ромы" Жозе Моуриньо удалили в конце матча против "Вероны". Коуч неоднократно протестовал против решений судьи. У рефери кончилось терпение в концовке матча, когда Жохе изобразил рукой жест "телефона".
Jose Mourinho has been sent off for Roma again this season! ????— Football on BT Sport (@btsportfootball) February 19, 2022
He's lost his cool in stoppage time! pic.twitter.com/WAH20txnQd
В этом сезоне у "Ромы" неоднократно возникали проблемы с судьями. Моуриньо же постоянно намекает на то, что клуб "считается маленьким" теми, у кого есть власть.
Матч против "Вероны" закончился ничьей со счетом 2:2. "Рома" идет на 7 месте в таблице Серии А, отставая от шестого "Лацио" на одно очко, сыграв на один матч больше.
Популярное сейчас
- Болельщики Ливерпуля на матче АПЛ развернули флаг Украины. Фото
- Сьон выкупит защитника Шахтера за 1.5 миллиона евро
- Венгерский клуб заплатит за аренду игрока Динамо менее 100 тысяч евро
- Экс-игрок Ювентуса: Мне нравится, как Малиновский двигается по полю
- "Такой Седан и с прицепом можно взять". Жена Зинченко пришла на популярное YouTube-шоу Подкаты
- Командная работа. Жены и девушки футболистов Реала весело проводят время в дорогом ресторане. ФОТО