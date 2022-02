Моуриньо удалили в конце матча Ромы. Видео

Тренера "Ромы" Жозе Моуриньо удалили в конце матча против "Вероны". Коуч неоднократно протестовал против решений судьи. У рефери кончилось терпение в концовке матча, когда Жохе изобразил рукой жест "телефона".

Jose Mourinho has been sent off for Roma again this season! ????



He's lost his cool in stoppage time! pic.twitter.com/WAH20txnQd