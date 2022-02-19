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Моуриньо удалили в конце матча Ромы. Видео

Италия
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Судья не выдержал давления со стороны Жозе

Моуриньо удалили в конце матча Ромы. Видео

Фото: Football Italia

UA-Футбол
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Тренера "Ромы" Жозе Моуриньо удалили в конце матча против "Вероны". Коуч неоднократно протестовал против решений судьи. У рефери кончилось терпение в концовке матча, когда Жохе изобразил рукой жест "телефона".

В этом сезоне у "Ромы" неоднократно возникали проблемы с судьями. Моуриньо же постоянно намекает на то, что клуб "считается маленьким" теми, у кого есть власть.

Матч против "Вероны" закончился ничьей со счетом 2:2. "Рома" идет на 7 месте в таблице Серии А, отставая от шестого "Лацио" на одно очко, сыграв на один матч больше.

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В статье: Жозе Моуриньо Рома (Рим) Эллас Верона
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