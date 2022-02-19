Серия А. Милан не побеждает последнюю команду лиги

Серия А. 26-й тур

Салерно. "Стадио Ареки"

"Салернитана" - "Милан" 2:2

Голы: Бонаццоли 29, Джурич 72 - Мессиас 5, Ребич 77

"Салернитана": Сепе, Мадзокки, Драгушин, Фасио, Раньери, Л. Кулибали, Радованович (Эдерсон 15), Кастанос (Перотти 69), Рибери (Оби 69), Джурич (Микаэль 82), Бонаццоли (Муссе 82)

"Милан": Маньян, Калабрия (Флоренци 73), Томори, А. Романьоли, Эрнандес, Тонали, Беннасер (Кесси 46), Мессиас (Салемакерс 73), Диас (Ребич 61), Леау, Жиру

Предупреждения: Эдерсон 52, Джурич 73 - Беннасер 35, Жиру 60, Ребич 70, А. Романьоли 83

Предыдущую неделю "Милана" Стефано Пиоли назвал "идеальной". Так он оценил камбек в дерби, 4:0 над "Лацио" в Кубке и победу над "Сампдорией", вернувшую команду на первое место. Был доволен игрой во всех трех матчах и требовал сохранить уровень. Хотя на самом деле по игре дерби "россонери" проиграли, "Дорию" победили со счетом 1:0 в вовсе не впечатляющей манере, а до этого выдали унылую "нулевку" с "Ювентусом" и проиграли дома аутсайдеру "Специи". Они не в хорошей форме. Что сегодня и подтвердилось.

"Салернитану", последнюю команду лиги, получавшую 0:5, 1:4, 0:3 от "Интера", "Лацио", "Наполи", Пиоли, тем не менее, побаивался. Указывал, что она подписала много новых игроков в январе, а перед этим матчем сменила тренера. Еще и на Давиде Николу, творца чуда спасения "Кротоне", затем также спасавшего "Удинезе" и "Дженоа". Потому ее крайне сложно изучить и предсказать действия и нужно опасаться. При этом Стефано говорил, что, если "Милан" постоянно будет в игре - добудет результат. В том-то и дело, что не был в игре.

Скорее всего, расхолодил гостей ранний гол. На фоне стартового штурма хозяев Эрнандес прорвался слева в центр, выложил вразрез Мессиасу, и тот положил мяч в угол. Минут через десять еще и Беннасер исполнил отличный штрафной. Сепе вытащил. Мяч также был у лидера более 60-ти процентов времени. Тем не менее, "Салернитана" продолжала стараться, прессинговать, искать гол. И нашла. В контратаке правый защитник Мадзокки навесил, Маньян грубо ошибся на выходе, мяч отскочил к Бонаццоли, и тот забил акробатическим ударом.

Леау пытался повторить такой удар. Чуть не хватило. Пытался повторить свой "подвиг" и Маньян, отдал мяч. Ему повезло, что Бонаццоли попытался забить рабоной. Романьоли успел вытащить. Но свой гол, заслуженный, учитывая желание (уровень игры обеих был низким), хозяева нашли. Вновь Мадзокки навесил, Джурич пробил головой по центру, Маньян, герой дерби, не удержал мяч. Ребич ударом издали низом сумел все же спасти ничью. Но не более того. Большего фаворит не создал.

"Милан" остается первым, но по потерянным очкам отстает от "Интера" уже на четыре. Он стал первым лидером лиги с мая 2016-го года, не победившим ее последнюю команду. Слишком много очков он теряет против аутсайдеров. А "Салернитана" не особо продвинулась вперед после этой ничьей, третьей подряд. Для продвижения ей нужны победы. Из-за ничьих и уволили Стефано Колантуоно. Но с такой самоотверженной игрой можно рассчитывать на победы в ближайшее время.