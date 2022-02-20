С классным голом бисиклетой. Салернитана - Милан 2:2. Видео обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча Салернитана – Милан, которые встречались в 26-м туре итальянской Серии А. Россонери довольно быстро открыли счет – Мессиаш здорово воспользовался пасом Эрнандеса. Но ошибка голкипера Меньяна позволила Бонаццоли сравнять, к тому же форвард сделал это ударом в падении через себя. Во втором тайме Джурич вывел Салернитану вперед, но мощный выстрел Ребич из-за пределов штрафной спас Милан от поражения. Команда Пиоли рискует лишиться лидерства по итогам тура, если Интер обыграет Сассуоло.

Итальянская Серия А. 26-й тур

Салернитана – Милан 2:2

Голы: Бонаццоли 29, Джурич 72 – Мессиаш 5, Ребич 77