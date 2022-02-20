Серия А. Фиорентина - Аталанта 1:0. Гол Малиновского отменили, его команда в глубоком кризисе

Серия А. 26-й тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Аталанта" 1:0

Гол: Пьонтек 56

"Фиорентина": Драговски, Одриосола, Миленкович (Кварта 67), Игор, Бираги (Терзич 76), Торрейра (Амрабат 38), Бонавентура (Мале 76), Кастровилли (Данкан 67), Гонсалес, Пьонтек, Соттил

"Аталанта": Муссо, Демираль, Толой (Скальвини 76), Джимсити (Пашалич 57), Хатебур, Де Роон, Фройлер (Пессина 57), Дзаппакоста (Пеццелла 59), Коопмейнерс, Малиновский, Бога (Михайла 82)

Предупреждения: Миленкович 15, Амрабат 73 - Джимсити 13, Малиновский 45+1, Демираль 45+1, Толой 74

Главный арбитр: Даниэле Довери

Соперничество "Фиорентины" и "Аталанты" уже известно как яркое, яростное, бескомпромиссное. Матчи между ними полны атак, голов, единоборств, драмы, споров, даже драк. Все это мы увидели десять дней назад в матче Кубка. Который флорентийцы выиграли (3:2) голом на последних секундах. Выиграли они и в первом круге лиги. А сегодня еще и подмешивалась реальная турнирная интрига. "Нерадзурри" в случае победы возвращались в Топ-4, "фиалки" в случае своей приближались к Топ-4 по потерянным на расстояние двух очков.

Возможно, именно турнирная интрига и погубила игру. Хотя команды в целом не в лучшей форме. "Аталанта" одержала лишь одну победу в семи матчах лиги (вторая худшая серия в эре Джан Пьеро Гасперини), вылетела из Кубка, тяжелая победа в Лиге Европы над "Олимпиакосом" и продажа клуба американским владельцам лишь ненадолго отвлекли от разговоров об игровых проблемах. "Фиорентина" в Кубке в полуфинале, но в лиге одержала одну в шести, а затем вырвала победу в Специи лишь на 89-ой минуте. Игровых проблем и у нее достаточно.

В первом тайме состоялись лишь шесть ударов по воротам. Мячом гораздо больше владели хозяева - 61 процент. Они и визуально выглядели лучше, гораздо интереснее комбинировали. Гостям приходилось останавливать атаки фолами, которых до перерыва набралось 16. Удавалось останавливать до опасности. Они и создали опасность первыми. Прошла комбинация в одно касание, Малиновский вывел Коопмейнерса на вратаря. Драговски спас. Через несколько минут спас и Муссо. Соттил прорвался слева и мощно пробивал в дальний угол. Вот и все.

Второй тайм "Аталанта" начала агрессивнее. На этом ее и поймали. Гонсалес развернул две контратаки по правому флангу. Прострел на Кастровилли завершился ударом выше. А вот прострел на Пьонтека внешней стороной стопы Кшиштоф принял той же стороной и покатил в угол. Гасперини выглядел близким к обмороку, сразу же выполнил три замены, вскоре был удален. Почти сразу же Малиновский принял длинный заброс и замкнул в одно касание. Однако гол был отменен из-за офсайда Хатебура, который также тянулся к мячу. Неоднозначный момент.

Постепенно гости подбирались к воротам хозяев. Уже последние начали постоянно фолить, по общему числу нарушений правил почти догнав соперника. Что также помогало. Как и постоянные споры на поле, остановки игры. Особой остроты у ворот Драговски не было, идеи пробить его никак не просматривались. Удар Малиновского издали правой прошел гораздо выше, левoй низом - немного неточно.

Одна победа "Аталанты" в восьми матчах. Третье поражение от "Фиорентины" в сезоне. Первое гостевое поражение в сезоне в лиге. Вновь крайне слабая игра в атаке. Сегодня Гасперини пытался усилить баланс, вынужденно заменив травмированных форвардов "фальшивой девяткой" Бога и по выбору выпустив третьего опорника Коопмейнерса. Не помогло. Его команда ничем не похожа на себя, выглядит скучным середняком. А "Фиорентина"? Она также не блещет, но выигрывает битвы. И теперь лишь в пяти очках позади "Ювентуса" с матчем в запасе.

Малиновский? Он очень старался. Но на позиции одного из двух форвардов обычно терялся. Также слишком часто отходил назад в центр поля, пытаясь помогать партнерам. На позицию "десятки", в 16-20 метрах от ворот, он выходил крайне редко. А когда выходил - пробивал неудачно. Ну и Коопмейнерс и ВАР подвели. Руслан ведь был близок к голу и ассисту.