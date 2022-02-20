Ибрагимович - о завершении карьеры: Именно Ибра решает, когда остановиться

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович дал комментарий о возможном завершении карьеры:

"С травмами непростая ситуация. У меня было не так много пауз в карьере, но в последние годы я часто вынужден пропускать матчи, у меня были даже серьезные травмы.

Но именно Ибра решает, когда остановиться. Многие люди списывают меня со счетов, но меня это только мотивирует", – сказал Златан.