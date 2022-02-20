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Ибрагимович - о завершении карьеры: Именно Ибра решает, когда остановиться
Есть еще порох в пороховницах
Фото: twitter.com/acmilan
Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович дал комментарий о возможном завершении карьеры:
"С травмами непростая ситуация. У меня было не так много пауз в карьере, но в последние годы я часто вынужден пропускать матчи, у меня были даже серьезные травмы.
Но именно Ибра решает, когда остановиться. Многие люди списывают меня со счетов, но меня это только мотивирует", – сказал Златан.
Добавим, в сезоне 2021/22 40-летний форвард провел 15 игр в чемпионате Италии и забил 8 голов.
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