Серия А. Вновь ничья в матче аутсайдеров, Дженоа остается 19-ой

Серия А. 26-й тур

Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"

"Венеция" - "Дженоа" 1:1

Голы: Анри 13 - Экубан 29

Аутсайдеры несоменно проснулись. Начали набирать очки. Пытаются выбираться наверх. Вот только набирают большей частью ничьими. А этого недостаточно. "Венеция" победила в предыдущем туре после десяти матчей без побед. "Дженоа" подошла к нынешнему после 22-ух без них. После трех ничьих в трех первых матчах каденции Александера Блессина. Ей победа была нужнее, ведь отставала от 17-го места не по разнице мячей, как соперник, а на шесть очков. Но на победу в итоге никто не наиграл.

Как почти всегда во встречах аутсайдеров, борьбы, споров, стыков, осторожности было гораздо больше, чем футбола. В первой и третьей четверти матча "Венеция" существенно доминировала, давила, а во второй и четвертой "Дженоа" уже выглядела интереснее. В первые 25 минут хозяева нанесли в девять раз больше ударов по воротам (9:1). На 13-ой Араму подал угловой, Чеккарони подправил и Анри забил. Но в целом большинство ударов были неудачными выстрелами издали. А затем Экубан обошел Чеккарони и сравнял.

В концовке первого тайма генуэзец Бадель проверил Ромеро. В начале второго венецианец Араму прорвался, был схвачен за плечо в штрафной Эстигором, из-за чего пробил неудачно, но арбитр Даниэле Орсато не отреагировал. В середине тайма угловой хозяев чуть не срикошетил от двух защитников в ворота. На 86-ой минуте мяч уже рикошетил на линии ворот от защитника хозяев после удара головой Экубана в упор. Концовка, вообще-то, была острой, и Араму в контратаке не попал. Но и она голов не принесла.

"Венеция" покидает зону вылета перед матчем "Кальяри". "Дженоа" остается 19-ой.