Серия А. Интер - Сассуоло 0:2. Специалист по грандам

Серия А. 26-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Сассуоло" 0:2

Голы: Распадори 8, Скамакка 26

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Димарко, Дармиан (Думфриз 46), Барелла, Гальярдини (Джеко 46), Чалханоглу (Видаль 78), Перишич (Д'Амброзио 78), Лаутаро Мартинес, Санчес

"Сассуоло": Консильи, Мулдур, Кирикеш, Айхан (Руан 46), Кирьякопулос, Лопес, Фраттези (Энрике 71), Берарди (Пелузо 89), Траоре (Харруи 78), Распадори, Скамакка (Дефрель 71)

Предупреждения: Д'Амброзио 86 - Распадори 49, Мулдур 59

Главный арбитр: Франческо Форнеу

"Интер" позволил усыпить себя победой в Суперкубке, полуфиналом Кубка, приличными 73-мя минутами против "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов. Последние, как заявил Симоне Индзаги, даже придают уверенность в себе и способны начать новый цикл. На самом же деле он страдает с начала года, в деcяти матчах в 2022-ом году лишь трижды победил в основное время, лишь однажды - с разницей более одного мяча. В последних пяти, учитывая отчетный, победил лишь однажды. Он страшно устал, потерял скорость, жесткость, четкость.

Сегодня он играл против команды, которая не в лучшей форме, чем он. Выиграла лишь один из восьми предыдущих матчей лиги. Однако на самом деле "Сассуоло" играет в двух лигах. Плохо против команд своего уровня и аутсайдеров и отлично - против традиционной Топ-7. Учитывая нынешний матч, у него уже четыре победы и две ничьи в последних шести против грандов. Победы в гостях над всеми тремя традиционными - "Ювентусом", "Миланом" и "Интером". Причем все три - заслуженные. Он просто специалист по грандам.

"Сассуоло" все делал правильно. Большей частью оборонялся, владел мячом лишь около сорока процентов времени. Когда было нужно - ставил "автобус". Особенно в третьей четверти матча. Когда было нужно - блестяще контратаковал. Часто перехватывал мячи в центре поля. Без Марсело Брозовича "Интер" чувствовал себя в опорной зоне чуть ли не беспомощным. Да и в обороне без Бастони было крайне тяжело. А у соперника же как раз вернулись после дисквалификации Скамакка и Распадори. Именно они и забили.

Первые контратаки после перехватов еще были запороты пасом влево. Затем Берарди уже отдал вперед, Распадори хлестко пробил, и Ханданович пропустил под ногой. Траоре навесил на голову Скамакке, а защитники застыли, ожидая офсайда (которого не было и в помине). Берарди также закрутил в перекладину. До перерыва "Интер" ответил ударом головой Шкриньяра с углового и Гальярдини издали. Консильи потащил оба. В третьей четверти матча Джеко выходил один-на-один, также бил головой. Консильи вновь спасал.

В концовке матча гости уже выбирались в контратаки, Ханданович спасал от Распадори, защитники выбивали с линии. Берарди закручивал чуть неточно. В ответ Лаутаро пробивал неточно с шести метров, Джеко бил в защитника. Чемпион вышел на 29 ударов по воротам. Даже забил. Де Фрай головой. Но арбитр с помощью ВАР отменил гол из-за игры рукой Димарко в процессе атаки.

Замечательный матч для нейтрального зрителя. И для "Милана" с "Наполи". Последний по итогам тура может выйти на первое место. А "Интеру" есть из-за чего беспокоиться. Он переживает очень непростой период. Конечно, во многом из-за усталости после десяти матчей за 41 день. Но не только. А "Сассуоло" в который раз подтверждает умение играть против грандов. Особенно в гостях.