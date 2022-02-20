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Индзаги: Команда, которая хочет Скудетто, не может играть с настолько неправильным настроем
Тренер Интера невероятно зол
Фото: beIN SPORTS
Тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги был разозлен игрой команды в домашнем матче против "Сассуоло", который закончился со счетом 0:2.
"Я невероятно разозлен настроем, потому что у нас было три дня после игры в среду. Мы говорили о том, что "Сассуоло" обыгрывали и "Милан", и "Ювентус" на выезде, что они отлично играют в футбол, и что нужно быть осторожными".
"Мы проанализируем ситуацию, мы знаем, что осталось 13 игр, мы все на взводе и хотим двигаться дальше. Факты таковы, что команда, которая хочет выиграть Скудетто, не может играть с настолько неправильным настроем, как мы сегодня".
У "Интера" одна победа в последних пяти матчах Серии А. Клуб отстает от первого "Милана" на 2 очка, имея 1 игру в запасе.
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