Серия А. Лацио упустил шанс приблизиться к четвертому месту вплотную

Серия А. 26-й тур

Удине. "Дачия Арена"

"Удинезе" - "Лацио" 1:1

Голы: Деулофеу 5 - Фелипе Андерсон 45

"Удинезе": Сильвестри, Бекао, Мари, Н. Перес, Соппи (Зеегелаар 62), Уолас, Арслан (Перейра 63), Макенго, Молина, Деулофеу (Саксесс 73), Бету

"Лацио": Стракоша, Хюсай, Луис Фелипе, Патрик, Марушич, Катальди, Башич (Андре Андерсон 78), С. Милинкович-Савич, Педро (Кабрал 23), Фелипе Андерсон, Дзакканьи

Предупреждения: Арслан 28, Н. Перес 44, Макенго 53 - Катальди 70, Дзакканьи 72

Тихо, незаметно, "Лацио" набрал десять очков в четырех матчах с разницей мячей 9:0 и подобрался к Топ-4. Сегодня мог сократить отставание от "Ювентуса" до двух очков. Правда, для этого нужно было без Чиро Иммобиле и Луиса Альберто побеждать "Удинезе", сумасшедший матч первого круга с которым завершился со счетом 4:4, матч Кубка - 1:0 в овертайме, в трех матчах до этого были и ничья, и поражение. Маурицио Сарри также предупреждал о "классической ситуации" неудачи после Еврокубкового матча. Прочувствовал.

Игра была некачественной, с бурными эмоциями, но острым недостатком точности и ударов вообще. В первом тайме больше понравился "Удинезе". Молина забросил слева в штрафную, Перес сбросил, и Деулофеу замкнул. Деулофеу также прострелил слева на Макенго, а тот не попал с трех метров. Постепенно "Лацио" начал отвечать. Январский новичок Кабрал пробивал то мимо, то в защитника. Пришлось ждать штрафного. Получилось похоже на гол соперника. Навес, скидка головой Дзакканьи и удар Фелипе Андерсона. Правда, бразилец пробил головой.

В третьей четверти матча гости уже начали наращивать давление. Кабрал вновь пробивал неточно, Дзакканьи неточно закручивал. А вот в четвертой они просто остановились. Силы явно закончились. Хозяева начали давить. Пробивали не менее бестолково. Но Молина, пробивая из правой части штрафной в добавленное время, мог принести своим победу. Перекладина отбила.

В шести предыдущих матчах сразу после Лиги Европы "Лацио" набрал лишь четыре очка (против слабых "Кальяри" и "Салернитаны") и трижды проиграл разгромно. Поэтому, пожалуй, 1:1 в Удине ему даже в плюс. С другой стороны, если желает реально побороться за Лигу Чемпионов, нужно выигрывать. Ну или хотя бы играть мощно, чтобы были оправдания. Здесь же скорее "Удинезе" заслужил победу. Он реабилитировался за 0:4 в предыдущем туре и в четырех очках над зоной вылета. А "лациале" в четырех позади "Юве". Могли быть в двух.