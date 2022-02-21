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Главный тренер Аталанты обозвал арбитра из-за отмены гола Малиновского

Италия
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Джан Пьеро на связи

Главный тренер Аталанты обозвал арбитра из-за отмены гола Малиновского

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Алленаторе "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини был очень расстроен отменой забитого мяча украинского хавбека Руслана Малиновского. Главный тренер "Королевы провинциалов" не понял, почему арбитр матча "Фиорентина" – "Аталанта" Даниэле Довери зафиксировал офсайд в моменте с голом полузащитника.

Портал DAZN сообщает, что Гасперини назвал рефери "сумасшедшим". Довери показал Джан Пьеро красную карточку. После матча итальянский специалист вновь отказался общаться с журналистами на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, на 61-й минуте встречи Малиновский сравнял счет, однако рефери VAR подсказали Довери, что у Ханса Хатебура было положение "вне игры", которое сильно влияло на эпизод.

Читайте такжеВИДЕО, как Малиновский забил за Аталанту, но гол был отменен из-за странного офсайда одноклубника

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Фиорентина (Флоренция) Даниэле Довери
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Источник:
dazn.com

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