Жозе, куда звонишь? Жестом телефонного разговора Моуриньо намекнул на связь отца рефери с Кальчополи

Алленаторе римлян Жозе Моуриньо не понравилось качество работы итальянского арбитра Луки Пайретто в рамках матча "Рома" – "Верона" (2:2). В добавленное время Жозе показал рефери жест с имитацией телефонного звонка, после чего Пайретто удалил "Особенного".

Как сообщают итальянские СМИ, отец Пайретто – бывший судья, который был замешан в известном на все Апеннины скандале под названием Кальчополи. В ходе расследования сговора-2006 Пайретто-старший регулярно созванивался с тогдашним спортивным директором "Ювентуса" Лучано Моджи. Якобы отец Луки помогал назначать арбитров на поединки.

Mourinho made a ‘Telephone’ gesture at referee Pairetto,

Refering to his father, a referee, who was banned as part of Calciopoli (match fixing scandal in 2006)



Jose knows Serie A pic.twitter.com/gwskyDZ4xa