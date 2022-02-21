  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Жозе, куда звонишь? Жестом телефонного разговора Моуриньо намекнул на связь отца рефери с Кальчополи
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жозе, куда звонишь? Жестом телефонного разговора Моуриньо намекнул на связь отца рефери с Кальчополи

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Был такой скандал

Жозе, куда звонишь? Жестом телефонного разговора Моуриньо намекнул на связь отца рефери с Кальчополи

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Алленаторе римлян Жозе Моуриньо не понравилось качество работы итальянского арбитра Луки Пайретто в рамках матча "Рома" – "Верона" (2:2). В добавленное время Жозе показал рефери жест с имитацией телефонного звонка, после чего Пайретто удалил "Особенного".

Как сообщают итальянские СМИ, отец Пайретто – бывший судья, который был замешан в известном на все Апеннины скандале под названием Кальчополи. В ходе расследования сговора-2006 Пайретто-старший регулярно созванивался с тогдашним спортивным директором "Ювентуса" Лучано Моджи. Якобы отец Луки помогал назначать арбитров на поединки.

Кальчополи (итал. Calciopoli) – скандал, связанный со сговором команд-участниц Серии A и Серии B. Преступление было раскрыто в мае 2006 года итальянской полицией, среди его участников называются "Интернационале", "Ювентус", "Милан", "Фиорентина", "Лацио" и "Реджина". Записи телефонной прослушки, которые были опубликованы в СМИ, показали, что существовала тесная связь между руководителями этих клубов и футбольными судьями. Команды были обвинены в покупке игр и сговоре, к ним были применены санкции.

Читайте такжеМоуриньо удалили в конце матча Ромы. Видео

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жозе Моуриньо Кальчополи Рома (Рим)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
dailynews24.it

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
donkrot (Донецк)
21.02.2022 в 13:12
и из этой страны в нашей стране руководители арбитров....
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...