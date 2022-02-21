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Жозе, куда звонишь? Жестом телефонного разговора Моуриньо намекнул на связь отца рефери с Кальчополи
Был такой скандал
Getty Images / Global Images Ukraine
Алленаторе римлян Жозе Моуриньо не понравилось качество работы итальянского арбитра Луки Пайретто в рамках матча "Рома" – "Верона" (2:2). В добавленное время Жозе показал рефери жест с имитацией телефонного звонка, после чего Пайретто удалил "Особенного".
Как сообщают итальянские СМИ, отец Пайретто – бывший судья, который был замешан в известном на все Апеннины скандале под названием Кальчополи. В ходе расследования сговора-2006 Пайретто-старший регулярно созванивался с тогдашним спортивным директором "Ювентуса" Лучано Моджи. Якобы отец Луки помогал назначать арбитров на поединки.
Mourinho made a ‘Telephone’ gesture at referee Pairetto,— MourinhoXtra™ (@Mourinho_Xtra) February 19, 2022
Refering to his father, a referee, who was banned as part of Calciopoli (match fixing scandal in 2006)
Jose knows Serie A pic.twitter.com/gwskyDZ4xa
Кальчополи (итал. Calciopoli) – скандал, связанный со сговором команд-участниц Серии A и Серии B. Преступление было раскрыто в мае 2006 года итальянской полицией, среди его участников называются "Интернационале", "Ювентус", "Милан", "Фиорентина", "Лацио" и "Реджина". Записи телефонной прослушки, которые были опубликованы в СМИ, показали, что существовала тесная связь между руководителями этих клубов и футбольными судьями. Команды были обвинены в покупке игр и сговоре, к ним были применены санкции.
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