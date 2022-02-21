Судейский эксперт: Не понимаю решение отменить гол Малиновского

В воскресенье, 20-го февраля 2022-го года, "Аталанта" в матче 26-го тура Серии А проиграла "Фиорентине" 0:1. Одним из самых резонансных событий матча стала отмена гола Руслана Малиновского из-за офсайда у его партнера Хатебура.

Атака разворачивалась левым флангом, мяч почти от центральной линии верхом отправили вперед на Малиновского, который в касание пробил мимо голкипера. Однако ВАР зафиксировал офсайд у Хатебура. Правда, судейский эксперт Мирослав Ступар убежден, что решение отменить этот гол противоречит правилам игры.

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– Я не понимаю этого решения. Хатебур был в офсайде, но он никак не влиял на развитие эпизода. Ключевой нюанс – это то, что мяч из глубины поля к Малиновскому шел верхом. Так что нельзя говорить о том, что Хатебур мешал защитникам, отвлекал их внимание или блокировал движение кого-то к мячу, - говорит Мирослав Иванович. – Со стороны партнера Малиновского не было борьбы за мяч. Мы знаем, что по современным рекомендациям судьи должны дождаться завершения эпизода, а потом уже принимать то или иное решение. Это как раз и является одним из признаков того, что офсайд бывает пассивный и активный. И пассивный не принимается во внимание. Странно, почему в этот раз из-за него отменили справедливый гол. Хотелось бы услышать пояснения от компетентных органов по этому решению. Итальянские специалисты работают и в нашем судействе, стараются его улучшить и развивать. Но, как видим, у них самих достаточно проблем и нерешенных задач, - резюмировал Мирослав Ступар.

Отметим, что этим поражением "Аталанта" продлила свою безвыигрышную серию в чемпионате Италии до пяти матчей.