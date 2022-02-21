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Судейский эксперт: Не понимаю решение отменить гол Малиновского

Италия
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Это не по правилам

Судейский эксперт: Не понимаю решение отменить гол Малиновского

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье, 20-го февраля 2022-го года, "Аталанта" в матче 26-го тура Серии А проиграла "Фиорентине" 0:1. Одним из самых резонансных событий матча стала отмена гола Руслана Малиновского из-за офсайда у его партнера Хатебура.

Атака разворачивалась левым флангом, мяч почти от центральной линии верхом отправили вперед на Малиновского, который в касание пробил мимо голкипера. Однако ВАР зафиксировал офсайд у Хатебура. Правда, судейский эксперт Мирослав Ступар убежден, что решение отменить этот гол противоречит правилам игры.

Судейский эксперт: Не понимаю решение отменить гол Малиновского - изображение 1

скриншот - MEGOGO

– Я не понимаю этого решения. Хатебур был в офсайде, но он никак не влиял на развитие эпизода. Ключевой нюанс – это то, что мяч из глубины поля к Малиновскому шел верхом. Так что нельзя говорить о том, что Хатебур мешал защитникам, отвлекал их внимание или блокировал движение кого-то к мячу, - говорит Мирослав Иванович. – Со стороны партнера Малиновского не было борьбы за мяч. Мы знаем, что по современным рекомендациям судьи должны дождаться завершения эпизода, а потом уже принимать то или иное решение. Это как раз и является одним из признаков того, что офсайд бывает пассивный и активный. И пассивный не принимается во внимание. Странно, почему в этот раз из-за него отменили справедливый гол.

Хотелось бы услышать пояснения от компетентных органов по этому решению. Итальянские специалисты работают и в нашем судействе, стараются его улучшить и развивать. Но, как видим, у них самих достаточно проблем и нерешенных задач, - резюмировал Мирослав Ступар.

Отметим, что этим поражением "Аталанта" продлила свою безвыигрышную серию в чемпионате Италии до пяти матчей.

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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Комментарии (2)
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demiurg (Одесса)
21.02.2022 в 13:24
"...Тож не можна говорити про те, що Гатебур заважав захисникам, відвертав їхню увагу..." - ну, как же так? Если убрать с фото Гатебура - как минимум один из оборонцев играл бы по Малиновскому. Засчитать такой гол было бы более несправедливо, чем не засчитать.
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donkrot (Донецк)
21.02.2022 в 13:09
вот такой эксперт...остался со знаниями в середине двухтысячных!!! пора менять этого старого маразматика и идиота на того, кто разбирается в правилах и их трактовке!!! по вне-игры все верно!!! Хатебор вступал в борьбу с защитником, в том числе был даже контакт, а это уже не может быть пассивным положением!!! учи матчасть, господин Ступар и не вводи в заблуждение диванных экспертов!!!
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