Мората не хочет уходить из Ювентуса в Барселону

Нападающий "Ювентуса" Альваро Мората рассказал, что не хочет переходить в "Барселону".

"Cейчас это не имеет значения. У меня был разговор с Аллегри, он сказал мне, что приход Влаховича поможет мне. Так и произошло. Я счастлив в "Ювентусе". Если бы это зависело от меня, я бы остался здесь", — приводит слова Мораты журналист Фабрицио Романо в "Твиттере".

Напомним, что в зимнее трансферное окно Мората мог отправиться в аренду в "Барселону". В нынешнем сезоне 29-летний испанский нападающий в 33 матчах во всех турнирах забил восемь голов и отдал шесть голевых передач.