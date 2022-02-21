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Мората не хочет уходить из Ювентуса в Барселону
Форвард рад, что он остался в Италии
Ювентус/Автор невідомий
Нападающий "Ювентуса" Альваро Мората рассказал, что не хочет переходить в "Барселону".
"Cейчас это не имеет значения. У меня был разговор с Аллегри, он сказал мне, что приход Влаховича поможет мне. Так и произошло. Я счастлив в "Ювентусе". Если бы это зависело от меня, я бы остался здесь", — приводит слова Мораты журналист Фабрицио Романо в "Твиттере".
Напомним, что в зимнее трансферное окно Мората мог отправиться в аренду в "Барселону". В нынешнем сезоне 29-летний испанский нападающий в 33 матчах во всех турнирах забил восемь голов и отдал шесть голевых передач.
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