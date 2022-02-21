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Тоттенхэм хочет подписать основного защитника Интера

Италия
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Де Врей переедет в Англию?

Тоттенхэм хочет подписать основного защитника Интера

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Защитник "Интера" и сборной Нидерландов Стефан Де Врей может перейти в клуб из АПЛ.

По информации Daily Star, "Тоттенхэм" пристально следит за игроком и является фаворитом в борьбе за футболиста. В этом трансфере заинтересован главный тренер команды Антонио Конте, который до этого работал с де Вреем в миланском клубе.

Контракт Де Врея с "Интером" рассчитан до июня 2023 года.

В сезоне-2021/22 Стефан провел 27 матчей за "Интер" во всех турнирах, забив 1 гол.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Стефан де Врей Интер
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