Тоттенхэм хочет подписать основного защитника Интера

Защитник "Интера" и сборной Нидерландов Стефан Де Врей может перейти в клуб из АПЛ.

По информации Daily Star, "Тоттенхэм" пристально следит за игроком и является фаворитом в борьбе за футболиста. В этом трансфере заинтересован главный тренер команды Антонио Конте, который до этого работал с де Вреем в миланском клубе.

Контракт Де Врея с "Интером" рассчитан до июня 2023 года.

В сезоне-2021/22 Стефан провел 27 матчей за "Интер" во всех турнирах, забив 1 гол.