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Тоттенхэм хочет подписать основного защитника Интера
Де Врей переедет в Англию?
Защитник "Интера" и сборной Нидерландов Стефан Де Врей может перейти в клуб из АПЛ.
По информации Daily Star, "Тоттенхэм" пристально следит за игроком и является фаворитом в борьбе за футболиста. В этом трансфере заинтересован главный тренер команды Антонио Конте, который до этого работал с де Вреем в миланском клубе.
Контракт Де Врея с "Интером" рассчитан до июня 2023 года.
В сезоне-2021/22 Стефан провел 27 матчей за "Интер" во всех турнирах, забив 1 гол.
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