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Защитник Барселоны может перейти в Рому
Римляне интересуются Дестом
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Рома" хочет подписать защитника "Барселоны" Сержиньо Деста, сообщает Corriere dello Sport. Моуриньо интересуется американцем.
21-летний фуллбек присоединился к "Барселоне" в 2020 году за 21 миллион евро. В 2019 году Дест даже становился спортсменом года в США.
Контракт Сержиньо истекает летом 2025 года.
Сержиньо в этом сезоне провел 22 игры и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает правого защитника в 18 миллионов евро.
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Источник:corrieredellosport.it
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