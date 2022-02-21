Защитник Барселоны может перейти в Рому

"Рома" хочет подписать защитника "Барселоны" Сержиньо Деста, сообщает Corriere dello Sport. Моуриньо интересуется американцем.

21-летний фуллбек присоединился к "Барселоне" в 2020 году за 21 миллион евро. В 2019 году Дест даже становился спортсменом года в США.

Контракт Сержиньо истекает летом 2025 года.

Сержиньо в этом сезоне провел 22 игры и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает правого защитника в 18 миллионов евро.