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Защитник Барселоны может перейти в Рому

Италия
(1 голосов)

Римляне интересуются Дестом

Защитник Барселоны может перейти в Рому

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

"Рома" хочет подписать защитника "Барселоны" Сержиньо Деста, сообщает Corriere dello Sport. Моуриньо интересуется американцем.

21-летний фуллбек присоединился к "Барселоне" в 2020 году за 21 миллион евро. В 2019 году Дест даже становился спортсменом года в США.

Контракт Сержиньо истекает летом 2025 года.

Сержиньо в этом сезоне провел 22 игры и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает правого защитника в 18 миллионов евро.

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В статье: Барселона Рома (Рим) Сержиньо Дест
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Источник:
corrieredellosport.it

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