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Кальяри – Наполи 1:1. Соперники Милана активно теряют очки – Видео обзор
Всё на руку Пиоли
Фото: twitter.com/sscnapoli
"Наполи" сыграл вничью в гостях с "Кальяри" в рамках 26 тура Серии А (1:1). Осимхен только на 87 минуте ответил на гол Перейро.
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