  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Кальяри – Наполи 1:1. Соперники Милана активно теряют очки – Видео обзор
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кальяри – Наполи 1:1. Соперники Милана активно теряют очки – Видео обзор

Италия
(1 голосов)

Всё на руку Пиоли

Кальяри – Наполи 1:1. Соперники Милана активно теряют очки – Видео обзор

Фото: twitter.com/sscnapoli

Новина українською

"Наполи" сыграл вничью в гостях с "Кальяри" в рамках 26 тура Серии А (1:1). Осимхен только на 87 минуте ответил на гол Перейро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Наполи (Неаполь) Гастон Перейро Кальяри Виктор Осимхен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...