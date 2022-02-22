Сумасшедший. Итоги 26-го тура Серии А

Ювентус - Торино 1:1

Сампдория - Эмполи 2:0

Салернитана - Милан 2:2

Удинезе - Лацио 1:1

Фиорентина - Аталанта 1:0

Венеция - Дженоа 1:1

Рома - Эллас Верона 2:2

Интер - Сассуоло 0:2

Кальяри - Наполи 1:1

Болонья - Специя 2:1

26-й тур Серии А получился просто сумасшедшим. Никто из Топ-7 лиги не победил. Более того, "Милан", "Наполи", "Лацио" и, пожалуй, даже "Ювентус", спаслись от заслуженного поражения. А "Аталанта" в итоге проиграла. Выведя тем самым "Фиорентину" в борьбу за Топ-4. И вряд ли кто-либо из грандов может полностью оправдаться за такое выступление.

"Интер" и "Милан"

Можно ли оправдать "Интер" десятым матчем за 41 день, выхолощенностью после битвы с "Ливерпулем", игрой против грозы грандов, дисквалификациями архитектора центра поля Брозовича и важного центрального защитника Бастони? Нет. Поскольку всего три победы в основное время в последних десяти матчах, в том числе одна в пяти последних в лиге, заторможенность и примитивность игры, ослабление обороны - все это тенденции. Как и один гол Лаутаро Мартинеса и один ассист без голов Хакана Чалханоглу в десяти матчах.

К чести тренера Симоне Индзаги и защитника Стефана Де Фрая, они вовсе не стали оправдываться. Говорили о плохом начале, позволении контратак, множестве ошибок, неправильном, непозволительном настрое на игру. Постоянные потери мяча в центре поля в первом тайме и созданные моменты лишь ударами издали либо со "стандартов", серьёзная, но примитивная навала во втором тайме (из 29-ти ударов по воротам гостей в матче толковых было крайне мало) и пропущенные контратаки - иначе такую игру не подытожить.

"Милану" оправданий точно нет. Он играл не против "Сассуоло", уже переигравшего в этом сезоне в гостях и "Интер", и "Ювентус", и его самого, а против последней команды лиги. После отдыха посреди недели. Начал матч как раз отлично, забил на пятой минуте. Но затем (скорее даже из-за этого) решил прекратить играть. А соперник в первом матче нового главного тренера Давиде Николы не прекращал старания, играл энергично, агрессивно. Несмотря на острый недостаток качества, нашёл два гола и мог забить ещё.

Стефано Пиоли ещё перед матчем предостерегал от опасности игры против команды с новым тренером, требовал не выключаться все 90 минут. А после признал плохое выступление в плане техники, принятия решений, точности паса, говорил о поспешности, о наивных ошибках. Все это - правда. Можно указать и на грубые ошибки героя последних матчей вратаря Маньяна. Но главная причина - недооценка и просто нежелание выкладываться. Ну и общая слабость игры, не менее очевидная в эти недели, чем у "Интера".

Впервые с мая 2016-года в матче между текущим лидером Серии А и её последней командой лидер не побеждает.

"Ювентус" и "Наполи"

Нет оправданий и "Ювентусу". Хотя он играл против крепкого "Торино", десятой команды лиги. Хотя вышел на поле из-за травм с левым защитником Сандро на позиции центрального. Он также отдыхал посреди недели, после лишь одной победы в трех матчах лиги должен был стараться. Также открыл счёт рано и расслабился, просто отдал инициативу сопернику. Второй тайм и вовсе начал в "автобусе". А после пропущенного не пробивал по воротам целых 19 минут. В итоге проиграл матч по пасам в атакующей трети поля со счетом 111:211.

Массимилиано Аллегри комментировал игру совершенно запутанно. Заявлял, что команда играла хорошо. Что пропустила в лучшие минуты и тут же добавил, что во втором тайме, в котором и пропустила, играла хуже, чем в первом. Считает ничью полезным результатом. Похоже, он просто не подготовился сам и не подготовил команду к дерби как следует. Надеялся, что, как всегда, "Торино" сам себе привезет в дерби и сам проиграет? Что одна из худших гостевых команд лиги (19-ая) вновь сама развалится на выезде?

"Наполи" можно оправдать усталостью после битвы в Барселоне в Лиге Европы в четверг, отсутствием в стартовом составе Инсинье, Лосано, Политано, Ангиссы, Лоботки, Руиса и Осимхена. Еще и потерей Ди Лоренцо на 27-ой минуте. Игрой против команды, которая не проиграла пять из шести предыдущих матчей и яростно борется против вылета. Которая преобразилась в 2022-ом году, настолько, что Лучано Спаллетти заявил, что против нее будет так же опасно, как и против "Барселоны".

Вместе с тем, сам он сделал явно недостаточно. Ошибочно перешел на игру с тремя центральными защитниками. Играл хуже и заслужил проиграть. Прежде всего явно уступил в агрессии, в дуэлях. Спаллетти говорил о кадровых потерях, но и признал, что его команда никогда не держала игру в руках, ошибалась при построении атак, проигрывала дуэли, плохо работала с мячом. Не играла в свою игру, была втянута в битву. И даже сказал, что боялась борьбы. "Все сыграли ниже своих возможностей".

"Везувиани" должны быть довольны вытащенной на 87-ой минуте ничьей. По такой игре разговор шел не о победе и выходе на первое место в лиге, а о поражении.

"Фиорентина" - "Аталанта"

"Аталанта" решила оправдать себя нападками на арбитров. Точнее, полным молчанием перед камерами, которое было громче любых криков, и бурей позади камер. Буря бушевала и в телестудиях, и в газетах, и в соцсетях. Причём от специалистов одного уровня были слышны противоположные мнения. Выскажу свое. Латераль "Аталанты" Хатебур пребывал в офсайде, бежал к мячу, защитник "Фиорентины" был занят им, и потому не мог помочь против Малиновского. Поэтому, даже если у Хатебура не было шансов достать мяч, это активный офсайд.

Впрочем, даже если арбитры ошиблись, прикрываться этим бергамцы не имеют права. Они одержали лишь одну победу в последних восьми матчах лиги, чего не было 4.5 года, они играют плохо, не создают в атаке. Проиграли "Фиорентине", теоретически менее сильной команде, уже в третий раз в сезоне. Проиграли битву, весьма важную в борьбе за Топ-4. Битву с 37-ю фолами и всего 13-ю ударами по воротам. Они просто выглядят скучной посредственной командой. И, учитывая травмы обоих форвардов, выход из трясины может задержаться.

"Фиорентина" еще недавно была в схожей ситуации, с одной победой в шести матчах лиги. Она также испытывает игровые проблемы и "виновна" в серости матча не меньше. Зато она борется. Выбила из Кубка ту же "Аталанту" на последних секундах, добыла победу в Специи на 89-ой минуте, теперь выиграла эту битву. Кшиштоф Пьонтек забил уже свой пятый гол за последние 38 дней, что заставляет забыть о Душане Влаховиче. Неудивительно, что Винченцо Итальяно уже не боится говорить о борьбе за зону Лиги Чемпионов.

"Рома" и "Лацио"

Жозе Моуриньо, как и Джан Пьеро Гасперини, был удален с поля во время своего матча. Также решил не появляться перед камерами после него. Лишь заявив в Instagram, что "борется за болельщиков". Болельщикам "Ромы" точно понравятся сообщения о том, что был удален за слова в адрес арбитра Луки Пайретто: "Тебя послал "Ювентус". Пайретто, брат которого восемь лет работает в "Ювентусе". Но и у Жозе нет права отмазываться судейством. Его команда подарила "Вероне" целый тайм, играя и без качества, и без желания.

Из позитива - уже второй матч подряд, в котором удалось отыграться на характере. На этот раз даже с 0:2. Причем голы, свои первые во взрослой карьере, забили 18-летний Вольпато и 19-летний Бове. Но этого слишком мало для борьбы за высокие места. Три ничьи подряд=потеря шести очков.

"Лацио" как раз пребывал в хорошей форме, набрал десять очков в четырех матчах с разницей мячей 9:0. В шести из семи последних против команд не из Топ-7 побеждал легко. Мог приблизиться на расстояние лишь двух очков к Топ-4. Однако еще перед матчем в Удине Маурицио Сарри подготовил все оправдания. Напоминал, что команда всегда играет неудачно после Еврокубковых матчей, что очень устала, что играет против соперника, с которым всегда крайне сложно (одна победа в основное время над ним уже в последних шести).

В итоге и получилась крайне усталая игра с неспособностью доминировать (кроме третьей четверти матча) и создавать. Игра, в которой ближе к победе был соперник, особенно - в концовке. Сарри после матча заявил, что все его прогнозы оправдались, что, если бы не Еврокубки, команда бы уже прочно сидела в Топ-4, даже увидел прогресс в игре, напомнил об отсутствии Чиро Иммобиле, Луиса Альберто и ранней травме Педро. Но ясно одно - его подопечные сделали недостаточно.

Другие

Неудачи грандов - автоматически успехи других. "Сассуоло" стал первой командой с сезона 1955/56, победившей в течение одного сезона в гостях "Ювентус", "Интер" и "Милан". Еще и не пропустил впервые за 19 туров. Отыграл тактически идеально. И перехватывал и бросался в контратаки, и четко защищался. Итальянская тройка Скамакка-Распадори-Берарди феерила, последний - единственный игрок в лигах Топ-5 с двузначным числом и голов, и ассистов.

"Торино" также заслуживает комплиментов. И его тренер говорил о замечательной игре, однрй из лучших в сезоне. Персонально хвалим Андреа Белотти, забившего впервые за пять месяцев. Его сезон разрушен травмами, но на дерби он явился. Тренер "Вероны" также очень доволен игрой и считает, что его команда доминировала 70 минут. Она, как и два других мучителя грандов, как и "Удинезе", играла смело, интересно комбинировала, создавала. Разве что слишком отошла назад в концовке.

"Сампдория" также отличилась. Хотя и не играла против гранда. Вторая победа в трех матчах, отличное возвращение Фабио Квальяреллы с красивым дублем после 139-ти дней без голов в лиге. "Салернитана" была очень близка к победе над "Миланом". "Кальяри" заслуживал победить "Наполи", в первом тайме даже владел мячом 54 процента времени против команды, которая обычно владеет 60 процентов и лидирует в лиге в этом компоненте.

"Болонья" после четырех очков в девяти матчах, после раннего пропущенного полностью перехватила инициативу, устроила камбэк и наконец-то победила.

А вот "Венеция" и "Дженоа" в битве за шесть очков сделали недостаточно. Последняя с одной победой в 23-ех матчах, первая с одной в 12-ти. Они обязаны ускориться. "Специя" после 12-ти очков в пяти матчах набрала одно в трех. Вновь нужно просыпаться.

Украинский след

Руслан Малиновский после трех неполных матчей во всех турнирах подряд отыграл полный. Номинально играл на позиции центрфорварда вместе с Бога. Вместе с этим, часто отходил вглубь поля, пытаясь помогать партнерам по команде. Ни та, ни другая позиция не являются приоритетными для него, поэтому он нередко терялся. На любимой позиции "десятки" в 16-20 метрах от ворот по центру появлялся не так часто. Тем не менее, в итоге стал наиболее активным игроком атаки своей команды.

В первом тайме как раз на любимой позиции он одним касанием вывел Коопмейнерса на вратаря. Во втором дважды пробивал оттуда, причем однажды - даже правой ногой. Левой получилось низом неплохо, недалеко от стойки. Ну и отмененный гол. СМИ отмечали много потерь мяча, низкий процент точных передач (71), но и заявляли, что был наиболее активным, лучшим в команде. Eurosport отметил, что украинец был последним, кто сдался.

Оценки? Большей частью "шестерки", иногда - 6.5. Как от Corriere Dello Sport. И в обоих случаях никто в его команде не получал больше.

Уже в третьем матче подряд главный тренер "Сампдории" Марко Джампаоло заменил форварда на игрока другого амплуа. Против "Сассуоло" был заменен таким образом Владислав Супряга, против "Милана" и "Эмполи" из-за такого решения украинский форвард остался на скамье запасных.

Виктор Коваленко не играл за "Специю" в третьем матче подряд. Его наставник Тьяго Мотта предпочитает тройку опорников Кивьор-Сала-Маджоре, а среди двух других вышедших на замену опорников украинца также не было. Без его участия команда набрала одно очко в трех матчах, до того с его участием - девять в трех.

Лучший игрок тура - Фабио Квальярелла ("Сампдория"). Красивый дубль после 139-ти дней без голов

Прорыв тура - "Фиорентина". Прорыв в борьбу за Топ-4

Разочарование тура - гранды. Ни один из семи не победил

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Фото - Ansa