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Бонуччи: С Роналду Ювентус начинал каждый матч со счетом 1:0
Леонардо вспомнил былые времена
Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Вильярреалом".
"Матчи с "Вильярреалом" будут очень сложными, они играют в хороший футбол, и у них есть опыт. Но Влахович — это пример игрока, который может держать мяч, когда соперник обороняется глубоко.
С Роналду "Ювентус" начинал каждый матч со счетом 1:0. Криштиану передавал свою энергию и менталитет всей команде. Его нельзя сравнивать с Влаховичем, который еще очень молод", — приводит слова Бонуччи Football Italia со ссылкой на El Pais.
Встреча "Ювентуса" с "Вильярреалом" состоится сегодня, 22 февраля.
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