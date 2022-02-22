Бонуччи: С Роналду Ювентус начинал каждый матч со счетом 1:0

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Вильярреалом".

"Матчи с "Вильярреалом" будут очень сложными, они играют в хороший футбол, и у них есть опыт. Но Влахович — это пример игрока, который может держать мяч, когда соперник обороняется глубоко.

С Роналду "Ювентус" начинал каждый матч со счетом 1:0. Криштиану передавал свою энергию и менталитет всей команде. Его нельзя сравнивать с Влаховичем, который еще очень молод", — приводит слова Бонуччи Football Italia со ссылкой на El Pais.

Встреча "Ювентуса" с "Вильярреалом" состоится сегодня, 22 февраля.