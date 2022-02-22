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Защитником Торино интересуется Бавария

Италия
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Глейсон может пойти на повышение

Защитником Торино интересуется Бавария

Фото:milanac.ru

Новина українською

Защитник "Торино" Глейсон Бремер может перейти в "Баварию", пишет журналист Флориан Плеттенберг в Twitter.

По данным источника, мюнхенский клуб проявляет интерес к 24-летнему бразильцу, но еще не делал конкретных предложений.

Сам защитник хочет покинуть итальянский клуб летом, чтобы сделать следующий шаг в своей карьере.

В нынешнем сезоне Бремер забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 23 матчах за "Торино".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Торино (Турин) Глейсон Бремер
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