Защитником Торино интересуется Бавария

Защитник "Торино" Глейсон Бремер может перейти в "Баварию", пишет журналист Флориан Плеттенберг в Twitter.

По данным источника, мюнхенский клуб проявляет интерес к 24-летнему бразильцу, но еще не делал конкретных предложений.

Сам защитник хочет покинуть итальянский клуб летом, чтобы сделать следующий шаг в своей карьере.

В нынешнем сезоне Бремер забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 23 матчах за "Торино".