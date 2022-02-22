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Защитником Торино интересуется Бавария
Глейсон может пойти на повышение
Фото:milanac.ru
Защитник "Торино" Глейсон Бремер может перейти в "Баварию", пишет журналист Флориан Плеттенберг в Twitter.
По данным источника, мюнхенский клуб проявляет интерес к 24-летнему бразильцу, но еще не делал конкретных предложений.
Сам защитник хочет покинуть итальянский клуб летом, чтобы сделать следующий шаг в своей карьере.
В нынешнем сезоне Бремер забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 23 матчах за "Торино".
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