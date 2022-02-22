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Моуриньо дисквалифицировали на 2 матча Серии А
Жозе намекнул судье на участие его отца в главном скандале Серии А
Фото: twitter.com/OfficialASRoma
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо во время матча против "Вероны" (2:2) намекнул судье на связь с Кальчополи. Менеджера дисквалифицировали на 2 матча Серии А, сообщает Football Italia.
Отец главного арбитра матча Пайретто – бывший судья, который был замешан в известном на все Апеннины скандале под названием Кальчополи. В ходе расследования сговора-2006 Пайретто-старший регулярно созванивался с тогдашним спортивным директором "Ювентуса" Лучано Моджи. Якобы отец Луки помогал назначать арбитров на поединки.
За жест телефонного звонка, Жозе была показана красная карточка.
Сообщается, что ассистента Моуринью, Луиса Да Кошту Нуну Сантуша, тоже отстранили на две игры, а спортивного директора "Ромы" Тиагу Пинту дисквалифицировали до 8 марта.
Следующие игры "Рома" проведет 27 февраля и 5 марта против "Специи" и "Аталанты".
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