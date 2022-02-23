Тренер Аталанты дисквалифицирован на один матч Серии А за оскорбление судьи

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини дисквалифицирован на один матч чемпионата Италии, пишет Football Italia.

64-летний специалист получил наказание за оскорбление арбитра.

В недавнем матче против "Фиорентины" (0:1) он остался недоволен решение судьи не засчитывать гол украинского полузащитника Руслана Малиновского после просмотра системы видеоповтора. Затем испанец назвал рефери "сумасшедшим". После этого главный арбитр встречи Даниэле Довери показал Гасперини красную карточку.

Помимо отстранения, Гасперини обязан выплатить штраф в размере 10 000 евро. Также на один матч дисквалифицирован член тренерского штаба "Аталанты" Кристиан Раймонди.

К слову, ранее дисквалификацию получил главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо.