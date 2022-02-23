Тотти может вернуться в Рому

Бывший нападающий "Ромы" Франческо Тотти может вернуться в клуб, пишет La Gazzetta dello Sport.

Экс-игрок римской команды посетил много матчей "Ромы" в последние месяцы и находится в хороших отношениях с главным тренером Жозе Моуринью и владельцами клуба — семьёй Фридкинов.

За 25 сезонов Тотти забил 307 голов в 786 матчах. В прошлом году легендарный футболист получил лицензию спортивного агента.