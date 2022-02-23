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Тотти может вернуться в Рому

Италия
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В последние месяцы он посещал большинство матчей команды

Тотти может вернуться в Рому

Eurosport

Новина українською

Бывший нападающий "Ромы" Франческо Тотти может вернуться в клуб, пишет La Gazzetta dello Sport.

Экс-игрок римской команды посетил много матчей "Ромы" в последние месяцы и находится в хороших отношениях с главным тренером Жозе Моуринью и владельцами клуба — семьёй Фридкинов.

За 25 сезонов Тотти забил 307 голов в 786 матчах. В прошлом году легендарный футболист получил лицензию спортивного агента.

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В статье: Франческо Тотти Рома
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