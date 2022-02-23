Италия
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В Кубке Италии отменят правило выездного гола
Оно начнет действовать со следующего сезона
Со следующего сезона в Кубке Италии прекратит действие правило выездного гола, пишет Sport Mediaset.
Совет лиги принял решение привести правила турнира в соответствие с действующими в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.
Последними играми, в которых будет действовать это правило, станут полуфиналы Кубка Италии сезона-2021/22, в которых встретятся "Милан" с "Интером" и "Фиорентина" с "Ювентусом".
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