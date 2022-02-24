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Кьеллини - о войне в Украине: Это утро было шокирующим и травмирующим
"Мои мысли и солидарность с украинским народом"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Италии и туринского "Ювентуса" поделился своими эмоциями от происходящего сейчас на территории Украины.
"Пробуждение этим утром было шокирующим и травмирующим. Я обнаружил, что беспомощен, глядя на фото, которые я не мог понять. Я до конца надеялся, что до этого не дойдёт и что кризис не перерастёт в конфликт. Я надеюсь, что эффект домино не сработает и что дипломатия сможет залечить столь серьёзную трещину. Мои мысли и солидарность с украинским народом и всеми людьми, которые стали жертвами этой войны", - написал Кьеллини в своём инстаграм.
Напомним, сегодня 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.
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