Кьеллини - о войне в Украине: Это утро было шокирующим и травмирующим

Защитник сборной Италии и туринского "Ювентуса" поделился своими эмоциями от происходящего сейчас на территории Украины.

"Пробуждение этим утром было шокирующим и травмирующим. Я обнаружил, что беспомощен, глядя на фото, которые я не мог понять. Я до конца надеялся, что до этого не дойдёт и что кризис не перерастёт в конфликт. Я надеюсь, что эффект домино не сработает и что дипломатия сможет залечить столь серьёзную трещину. Мои мысли и солидарность с украинским народом и всеми людьми, которые стали жертвами этой войны", - написал Кьеллини в своём инстаграм.