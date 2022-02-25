Серия А. Милан вновь играет плохо и вновь не побеждает

Серия А. 27-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Удинезе" 1:1

Голы: Леау 29 - Удоджи 66

"Милан": Маньян, Калабрия, Томори, Романьоли, Эрнандес, Кесси, Тонали, Мессиас (Салемакерс 65), Диас (Мальдини 85), Леау, Жиру (Ребич 66)

"Удинезе": Сильвестри, Бекао, Мари, Н. Перес, Молина, Арслан (Яяло 90), Уолас, Макенго (Перейра 56), Зеегелаар (Удоджи 55), Деулофеу, Бету (Саксесс 65)

Предупреждения: Ребич 68, Леау 90+5 - Н. Перес 17, Бекао 49, Молина 73, Саксесс 77

"Милан" остается лидером Серии А лишь благодаря осечкам соперников. Сам он играет плохо. В пяти предыдущих матчах победил дважды - камбеком в дерби при худшей игре, чем "Интер", и 1:0 дома над "Сампдорией" в унылом матче. В предыдущем туре против последней команды лиги и вовсе еле спас ничью, не заслуженную по игре. Стефано Пиоли признал неправильное отношение к игре, множество ошибок. Сегодня он призывал постоянно быть в игре, бороться "как звери", называл все матчи до окончания сезона критическими. Бесполезно.

"Удинезе" уже добывал ничьи в этом сезоне дважды против "Лацио", против "Аталанты", "Ювентуса", того же "Милана". Против последнего в восьми предыдущих матчах он четырежды играл со счетом 1:1, побеждал однажды. Причем в пяти из восьми случаев "россонери" добывали какой-либо результат лишь в самой-самой концовке. Сегодня их также удалось затянуть в вязкую, медленную, скучную, некачественную игру с множеством стыков и минимумом ударов по воротам. На 74-ой минуте счет по ударам даже был 10:5 в пользу гостей.

В первые 25 минут каждого из таймов "Удинезе" играл явно лучше соперника. Неплохо прессинговал и комбинировал. Хотя и по владению мячом уступал разгромно. Создавал он также крайне мало. А "Милан" в первом тайме создал заброс Тонали на Леау. Португалец убрал защитника и легко забил свой шестой гол в десяти последних матчах. Во втором тайме гости уже действовали острее. Удар Арслана прошел в сантиметрах от стойки, бардак в штрафной завершился то ли пасом, то ли ударом Перейры через себя и проталкиванием Удоджи.

Проснулся лидер лиги лишь в последней четверти матча. Леау перебросил вратаря, и пришлось страховать защитнику. Забросы в штрафную Сильвестри уже были опасными. Но и тогда аутсайдер действовал уверенно. Даже Деулофеу в контратаке пробивал низом издали. Маньяну пришлось стелиться по газону и отбивать.

"Удинезе" всего в четырех очках над зоной вылета, но никак не заслуживает вылететь, учитывая такие храбрые выступления против грандов. А "Милан" в трех очках над "Интером", у которого два матча в запасе.