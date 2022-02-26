Серия А. Четырех ничьих подряд мало для ухода с 20-го места

Серия А. 27-й тур

Салерно. "Стадио Ареки"

"Салернитана" - "Болонья" 1:1

Голы: Зортеа 72 - Арнаутович 43

После трех очков в восьми матчах "Салернитана" набрала четыре в четырех. Повышение темпа? Несомненно. Но явно недостаточно для ухода с 20-го места. Выступление против "Милана" в первом матче Давиде Николы, третьего главного тренера в сезоне, получилось впечатляющим, в двух матчах до этого и сегодня команда из Салерно выглядела прилично. Тем не менее, победить ни разу не смогла. Причем сегодня играла не против прямых конкурентов и не сильного гранда, а против вроде бы безразличного середняка. Слишком мало.

Игра была живой, обе команды старались. Хотя играли слишком неточно. Хозяева нанесли почти в два раза больше ударов по воротам, больше владели мячом, но вряд ли выглядели опаснее. Могли угрожать с пенальти, но после просмотра видео Джованни Айрольди убедился, что Орсолини не бил Рибери по ноге. А вот гости не ждали пенальти. Арнаутович внешне легко замкнул головой навес Хики и забил свой третий гол в двух матчах. Лишь во втором тайме Скорупски пришлось отбивать удары Джурича и Мадзокки и не удалось - Зортеа низом издали.

В концовке матча гость Сансоне выстрелил издали в перекладину.

"Салернитана" в семи очках под 17-ым местом, "Болонья" в десяти над 18-ым и десяти под седьмым.