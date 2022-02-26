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Призыв к миру в Украине: Все матчи в Италии в этот уик-энд начинаются на пять минут позже

Италия
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Включая любительские соревнования

Призыв к миру в Украине: Все матчи в Италии в этот уик-энд начинаются на пять минут позже

Фото: atalanta.it

UA-Футбол
Новина українською

Стартовый свисток всех футбольных матчей в Италии под эгидой Федерации Футбола страны в этот уик-энд перенесен на пять минут. Начиная с Серии А и заканчивая любительскими соревнованиями. Именно таким образом Футбольные Апеннины желают выразить протест против российского вторжения в Украину и призвать к миру.

"Без разделения на профессионалов и любителей, мы объединимся в едином призыве к миру, усиливая понимание у спортсменов и болельщиков важности уважения человеческих жизней и потребности найти дипломатическое решение кризиса в Украине", - так говорится в официальном заявлении Федерации. Ее президент Габриэле Гравина добавил: "Универсальные спортивные ценности призывают нас реагировать, мы не можем пойти другим путем".

"Понимая всеобщие ощущения в общественном мнении в Италии, пересекающие футбольный мир, мы хотим подать ясный сигнал: национальный футбол очень чувствителен и озабочен тем, что происходит в эти минуты", - также заявил Гравина.

Первые матчи 27-го тура Серии А "Милан" - "Удинезе" и "Дженоа" - "Интер" уже состоялись в пятницу и начинались, соответственно, в 19:50 и 22:05 вместо 19:45 и 22:00. Сегодня, например, матч "Эмполи" - "Ювентус" начнется в 19:05, а завтра четыре матча Серии Б - в 16:35. Причем во время всех этих пяти минут отсрочки дикторы по стадионам зачитывают воззвание с призывом к миру.

Напомним, что в Серии А выступают три украинских игрока - Руслан Малиновский, Владислав Супряга и Виктор Коваленко. Команды двух первых - "Аталанта" и "Сампдория" - должны встретиться в понедельник в 21:50.

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В статье: Серия А война с Россией Серия B Габриэле Гравина
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