Серия А. Ювентус удерживает непростую победу в Эмполи

Серия А. 27-й тур

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Ювентус" 2:3

Голы: Журковски 39, Ла Мантия 76 - Кен 32, Влахович 45+1, Влахович 66

"Эмполи": Викарио, Стоянович (Хендерсон 85), Луперто, Исмаили, Какаче (Паризи 70), Бандинелли (Бенасси 70), Асслани, Журковски, Ди Франческо (Ла Мантия 70), Байрами (Верре 85), Пинамонти

"Ювентус": Щесны, Данило, Де Лихт, Бонуччи, Лука Пеллегрини, Закария (Локателли 37), Артур, Рабио, Куадрадо, Влахович, Кен (Мората 62)

Предупреждения: Исмаили 50, Паризи 73

Главный арбитр: Фабио Мареска

Слишком много ничьих набралось у "Ювентуса" в последнее время. Пять в последних 12-ти матчах лиги. Три подряд во всех турнирах со счетом 1:1. Слишком много набралось негатива, уныния, пассивности в игре, раздражения болельщиков. Лишь возраставшего после заявлений Массимилиано Аллегри о том, что команда даже играет слишком красиво, и потому не побеждает. Вот как раз в Эмполи она сыграла слишком красиво по ее рамкам. И победила. Даже забив более двух мячей во второй раз в 21-ом последнем туре Серии А.

Соперник также помог. В начале сезона он как раз переиграл "Ювентус" на его поле, затем - "Наполи" в гостях. Но дома играл гораздо слабее. А в последнее время и вовсе слишком неорганизован и слаб по результатам. С этим матчем уже десять подряд без побед. Как и в последних матчах против "Милана", "Ромы", против "Интера" в Кубке, он играл смело, быстро, высоко прессинговал. Как и во всех тех матчах, забил два мяча. Но как и в них, пропустил более двух. Такой стиль соперника для осторожного оборонительного "Юве" - самое то.

В своих дебютных матчах в лиге и Лиге Чемпионов звездный январский новичок Душан Влахович начал ранним голом. Здесь также мог. Викарио потащил его удар. Вскоре серб нанес чуть неточный удар. Затем как раз "Эмполи" начал давить. И в минуты давления как раз и пропустил. Рабио прорвался слева и навесил под легкий удар головой Кена, предоставившего отдых Морате. Правда, очень быстро гости не выбили угловой, и Журковски добил. Но так же быстро Куадрадо сымитировал удар и нашел Влаховича в центре штрафной.

Во втором тайме "Ювентус" уже играл аккуратнее, более ответственно. Плюс забил. Влахович принял сложный пас от Мораты пяткой и перебросил вратаря. Ответить "Эмполи" сумел лишь после очередного бардака в штрафной (мяч попал в перекладину). И блокировкой Бонуччи очень опасного удара того же Ла Мантии. Этого для ничьей не хватило.

Учитывая потери восьми игроков перед матчем и девятого по его ходу из-за травм, общее состояние, последние результаты, эта победа и три забитых полностью в плюс туринцам. Разгромить такого неудобного соперника от них точно не ожидали. Они четвертые. А "Эмполи" 13-й в девяти очках над зоной вылета. Учитывая его форму, не факт, что их достаточно для спокойствия.

