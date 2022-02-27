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Серия А. Важнейшая победа Кальяри: продолжает путь из зоны вылета

Италия
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Вальтер Маццарри переиграл предыдущую команду

Серия А. Важнейшая победа Кальяри: продолжает путь из зоны вылета

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 27-й тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Кальяри" 1:2

Голы: Белотти 54 - Белланова 21, Дейола 62

Предыдущая и нынешняя команды Вальтера Маццарри в 26-ом туре добыли 1:1 в матчах против грандов. Причем даже заслужили переиграть "Ювентус" и "Наполи", доминировали, превзошли и в креативе, и в жесткости. Вот только для "Торино" это был единичный случай настроя на дерби на фоне общего сна. Сегодня он не победил уже в пятом матче подряд и кажется довольным 11-ым местом. А "Кальяри" прокладывает путь из зоны вылета в каждом матче. Включая этот, не проигрывал в семи из последних восьми, побеждал в четырех из них.

Работали оба вратаря. Особо выделялся сейв Краньо от удара Бремера почти в упор. Забила первой также команда Краньо. Соперника запутали, и латераль Белланова в центре замкнул прострел опорника Грасси. Затем Краньо вновь пришлось работать. В частности, переводить удар Пьяцы в перекладину. В итоге он все же пропустил. Штрафной Белотти замкнул на дальней стойке. Однако вскоре Белланова дважды прорвался по флангу. Перейро попал по мячу плохо. А вот Дейола пробил низом с 17-ти метров после скидки головой Паволетти точно.

После этого сарды довольно надежно сумели сохранить результат, не особо прижимаясь к своим воротам.

"Кальяри" вновь на 17-ом месте в трех очках над "Венецией".

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В статье: Серия А Торино (Турин) Кальяри
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