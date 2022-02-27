Команда Коваленко поддержала Украину в борьбе с россией

Футболисты итальянского клуба "Специя" вышли на разминку перед матчем против "Ромы" в свитшотах с надписью "Остановите войну", исполненной в цветах украинского флага.

Напомним, что за "Специю" выступает украинский полузащитник Виктор Коваленко. Однако в этом матче он остался на скамейке для запасных.

Все матчи 27-го тура итальянской Серии А начинаются на 5 минут позже запланированного времени – это символическая акция за мир в Украине.