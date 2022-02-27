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Команда Коваленко поддержала Украину в борьбе с россией
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Футболисты итальянского клуба "Специя" вышли на разминку перед матчем против "Ромы" в свитшотах с надписью "Остановите войну", исполненной в цветах украинского флага.
Напомним, что за "Специю" выступает украинский полузащитник Виктор Коваленко. Однако в этом матче он остался на скамейке для запасных.
Все матчи 27-го тура итальянской Серии А начинаются на 5 минут позже запланированного времени – это символическая акция за мир в Украине.
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