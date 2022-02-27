Серия А. Специя пропустила от Ромы на 99-ой минуте и с 31-го удара

Серия А. 27-й тур

Специя. "Альберто Пикко"

"Специя" - "Рома" 0:1

Гол: Абрахам 90+9 (пен.)

"Специя": Проведель, Амиан, Эрлич, Николау, Реца, Кивьор, Сала (Маджоре 13), С. Бастони (Гьяси 63), Агудело, Верде (С. Феррер 46), Нзола

"Рома": Патрисиу, Манчини (Дзаньоло 46), Смоллинг, Кумбулла, Карсдорп, Кристанте, Верету (Эль-Шаарави 68), Залевски (Шомуродов 80), Мхитарян (Бове 90+2), Лоренцо Пеллегрини, Абрахам

Предупреждения: Агудело 30, Амиан 39 - Манчини 45+2, Кумбулла 64, Кивьор 86, Маджоре 90+7

Удаление: Амиан 45 (вторая желтая)

"Кальяри" подобрался к "Специи" вплотную, "Венеция" даже после сегодняшнего поражения отстает на четыре очка. Три тура передышки, неудач подопечных Тьяго Мотты после 12-ти очков в 15-ти матчах и побега от зоны вылета завершились. Вновь нужно добывать очки. Сегодня они это поняли и боролись с "Ромой", удерживая 0:0 вдесятером в течение 57-ми минут. Но в итоге с 31-го удара по воротам Проведеля пропустили. Самим римлянам после двух побед в восьми матчах, трех ничьих подряд очки также были слишком нужны.

Игра проходила в сумасшедшем темпе, с сумасшедшей энергией от болельщиков и самих игроков, с постоянными спорами и стыками. По стилю была похожа на матчи "Специи" на первой стадии сезона, когда играла открыто. И слишком много проигрывала. Преимущество "Ромы" и в первом тайме было очевидным. Манчини замкнул головой прямо во вратаря. Мощный удар Пеллегрини Проведель в блестящем прыжке перевел в перекладину, отбил и добивание Абрахама. Тамми вскоре также должен был попадать головой. В ответ Верде чуть не закрутил.

После удаления Амиана, сорвавшего атаку схватыванием за футболку, Кристанте попадал в перекладину, Пеллегрини и Верету закручивали, Дзаньоло пробивал низом. Проведель отбил первый и третий удары, второй чуть не попал. Нзола в контратаке заставил и Патрисиу отбивать, но то была временная передышка. На 91-ой минуте мяч метался во вратарской, попадая в игроков, но не залетел в ворота. Еще через несколько он уже просто диким образом дважды попал в перекладину и застрял на линии ворот хозяев в скоплении игроков.

И вот здесь уже драма достигла температуры на солнце. Арбитру Микаэлю Фаббри сообщили, что во время первого удара головой Дзаньоло в перекладину Маджоре попал ему ногой в лицо. Он пошел к видео и назначил пенальти. Пожалуй, справедливо. Споры и возмущение стали уже вовсе невыносимыми, но Абрахама это не смутило. Он исполнил пенальти четко.

Жозе Моуриньо всегда жалуется на арбитров. Особенно жалуется в последнее время, особенно - после предыдущего матча. Тогда он был удален и этот матч пропускал. Похоже, наконец-то его жалобы сработали. Решения, в принципе правильные, но не стопроцентные, сложились в его пользу.

"Рома" поднимается на шестое место в шести очках позади четвертого. Ее борьба за попадание в Лигу Чемпионов в следующем сезоне еще не окончена. Как и борьба "Специи" против вылета. Всего четыре очка гандикапа над 18-ым местом остаются.

Виктор Коваленко остался в запасе уже в третьем матче подряд и не получил игровых минут в четвертом.